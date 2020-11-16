В Киеве как на курорте: жизнь на первой линии в ЖК Great

У большинства жителей крупных городов при упоминании фразы "на первой линии" обычно возникает четкая ассоциация – отпуск, отдых. Для всех, кто не занят в сфере рекреации и туризма, водная гладь в шаговой доступности, спокойствие и умиротворение, которое она дает, расслабленный темп жизни – все это зачастую атрибуты тех дней, которые мы посвящаем только себе и близким, восстанавливаясь перед очередным рабочим "забегом". Конечно, многие из нас мечтают поселиться у воды, но это когда-нибудь потом, на склоне лет, когда можно будет наконец выдохнуть и просто наслаждаться жизнью. Потому что впереди еще очень много дел, срочных задач, рабочих будней – в мегаполисе обычно не до умиротворения.

Впрочем, прогресс не стоит на месте и продолжает стирать необходимость компромисса из жизни человека. Сфера недвижимости по-прежнему один из флагманов этого прогресса. А потому неудивительно, что уже сегодня каждый житель Киева может избавиться от необходимости выбирать между удобствами столицы и курортным стилем жизни. Все это уже успешно объединяется в некоторых современных жилых комплексах. Одним из ярких примеров является ЖК Great, строящийся на Днепровской набережной в Киеве. Это масштабный и прогрессивный проект, который воплощают в жизнь сразу три опытных застройщика – IB Alliance, Киевгорстрой и РИЭЛ. Как же он объединяет две, казалось бы, такие разные картины столичной жизни?

Непередаваемый вид из окна

2020-й многим запомнится как год, за который мы провели больше всего времени в стенах своих квартир. За время изоляции, особенно в периоды максимально жестких карантинных ограничений, мы как никогда стали понимать ценность особенностей жилья. Например, вида из окна. Безусловно, пандемия COVID-19 рано или поздно закончится, но этот урок останется с нами навсегда. Если из окна открывается не унылый серый двор, а яркая зелень или завораживающая водная гладь – это уже делает домашнее времяпровождение в разы приятнее.

И это неудивительно. Различные исследования регулярно доказывают, что люди, живущие вблизи водоемов, обычно более здоровы и меньше подвержены стрессу. Что даже фотография, на которой изображена вода, заставляет нас чувствовать себя лучше. А биолог-маринист Уоллес Николс в своей книге "Ближе к воде" объясняет, почему такая близость делает человека счастливее, давая ответ на вопрос с точки зрения психологии и нейробиологии.

ЖК Great по замыслу своих создателей должен стать именно таким местом, где человек будет чувствовать себя лучше, чем где-либо еще. Расстояние от территории комплекса до Днепра составляет всего 90 метров. Это не просто значит, что из окон домов открывается чудесный вид на реку и правый берег столицы. Расположение на первой линии гарантирует, что его никогда не перекроют другие новостройки.

Дома жилого комплекса расположены таким образом, чтобы обеспечить максимальный обзор всем его жителям. А о том, чтобы этот вид был незабываемым, позаботились с помощью панорамных окон и большой площади остекления, которая отзеркаливает воды Днепра и благоустроенное внутреннее пространство двора.

Отдых на расстоянии вытянутой руки

Но первая линия – это не только про наслаждение видами. Это в первую очередь времяпровождение на природе с семьей и близкими. И здесь ЖК Great тоже полностью оправдывает свой статус. От набережной Днепра его будущих жителей отделяет всего одна дорога. Несколько минут пешей прогулки – и вы оказываетесь в уютном парке "Берковщина", который продолжают активно обустраивать и делать все более комфортным. За пару минут езды на машине можно добраться до популярного пляжа "Березняки" или ухоженного парка "Вербовый гай" с небольшой пляжной зоной. Парой минут езды больше – и в вашем распоряжении Русановский канал или озеро Тельбин со своим парком и пляжем.

Хотя чтобы почувствовать себя на отдыхе, вовсе необязательно вообще покидать территорию ЖК Great. Здесь позаботились, чтобы все необходимое для комфортного времяпровождения было прямо на территории. Собрались на пикник – его можно устроить в благоустроенной парковой зоне между домами. Решили устроить прогулку на велосипедах – на этот случай предусмотрены велодорожки. Для занятий спортом – площадки с тренажерами и целый стадион с большой спортивной зоной.

А поскольку жилой комплекс Great – это полноценный "город в городе", спроектированный в формате live-work-play, в нем без труда можно будет решить вообще любую повседневную задачу. Родителей с детьми обрадует обилие детских площадок, встроенный детсад на 80 мест и начальная школа на 510 учеников. Покупки всегда можно сделать в двухэтажном торгово-офисном центре площадью почти 6 тысяч квадратных метров или в многочисленных магазинах и сервисах, которые разместятся на первых этажах домов. А тех, кому и этого будет мало, может привлечь близость удобной транспортной развязки и трех мостов, благодаря чему путь до центра Киева составляет всего около 20 минут.

Даже для того, чтобы поработать, покидать пределы своего ЖК не обязательно – с этой задачей без труда справится трехэтажный офисный комплекс, рассчитанный на внушительные 20 тысяч "квадратов". А чтобы рабочие будни одних не мешали наслаждаться жизнью другим, для этого комплекса предусмотрен свой отдельный паркинг – вдобавок к большому подземному и наземному паркингам для жителей.

Тишина и гармония

При жизни на первой линии важно, чтобы ничто не нарушало размеренный темп и комфорт. В ЖК Great об этом тоже подумали заранее. Дома защищены от шума надежными внешними стенами из керамического кирпича, внутренней звукоизоляцией, а также современными металлопластиковыми окнами с двухкамерными стеклопакетами.

О спокойствии на придомовой территории позаботится профессиональная служба охраны и круглосуточное видеонаблюдение. А всех визитеров, будь то курьер, ремонтная бригада или вызванный специалист, надежно проконтролирует консьерж-сервис.

Доступный комфорт

Любой риэлтор скажет, что "с видом на водоем" – самая дорогая фраза в сфере недвижимости. Что люди всегда готовы доплатить, если из окна видно реку, море или океан. Но вопреки этому мнению в ЖК Great переплачивать за красоту вовсе не придется. Сегодня он радует покупателей крайне демократичными ценами, которые начинаются от 20,5 тысяч гривен за квадратный метр. Такие предлагают далеко не все проекты комфорт-класса и без "дополнительных фишек", что уж говорить о других новостройках возле Днепра с настолько развитой собственной инфраструктурой.

Неспроста жилой комплекс Great назван именно так – ведь это слово переводится как "отлично", "великолепно". И именно им мы характеризуем удачный и приятный отдых, проведенный на первой линии. Так что мы нисколько не удивимся, если у жителей ЖК от IB Alliance, Киевгорстроя и РИЭЛ "грейт" будет каждый день.

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