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Booking вводит 100% скидки для украинцев – где искать бесплатное жилье

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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30 марта, 12:44
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Рассказываем, как украинцам получить большую скидку или бесплатное проживание за границей
В каких странах беженцам предоставляют жилье - список
В каких странах беженцам предоставляют жилье - список / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Популярный сервис аренды жилья Booking предлагает украинским беженцам льготные тарифы со скидкой 50% или даже 100% без учета налогов и сборов.

Об этом компания сообщает на своем сайте.

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Предложенные варианты жилья находятся в Словакии, Венгрии, Румынии, Польше, Молдове, Чехии, Италии, Германии, Нидерландах и Австрии.

Забронировать подходящий вариант можно за два-три дня до даты заезда или даже в тот же день. Booking не получит дохода от этих сделок, а все комиссии отменены.

Отмечается, что в бесплатных ограничениях будет указана конечная цена 0,01 евро из-за технических ограничений.

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"Мы и наши партнеры по размещению не намерены взимать с вас эту сумму. Однако в некоторых случаях, возможно, вам придется уплатить не зависящие от нас сборы, такие как городской налог и туристический сбор", – предупреждают Booking.

Кто может воспользоваться тарифами?

Льготные тарифы доступны только тем людям, которые покинули Украину и поэтому хозяева могут проверить у вас документы.

Для подтверждения подойдет бумажный паспорт, ID-карта или любой другой документ, подтверждающий, что вы действительно проживаете в Украине.

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Иногда для бронирования понадобится кредитная карта, но все списанные с нее средства будут возвращены в полном объеме.

Льготные варианты на сайте выглядят так:

Аренда жилья в Польше

Высоким спросом среди украинских беженцев пользуется жилье в пограничных районах Польши, поскольку она ближе всего к нашей стране и аренда там дешевле, чем в крупных городах.

Например, в Подкарпатском воеводстве в городе Ясло самая дешевая однокомнатная квартира стоит 650 злотых (4477 грн) в месяц, плюс оплата коммунальных услуг.

За 800 злотых (5510 грн) можно снять уже двухкомнатную квартиру в Лежайске, трехкомнатную в городе Ропчице и однокомнатную в Коросно.

"Сегодня" также писали, во сколько обойдется аренда паркоместа в Польше и рассказывали, за сколько пытаются сдать жилье в разрушенном Ирпене.

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