Booking вводить 100% знижки для українців – де шукати безкоштовне житло

Популярний сервіс оренди житла Booking пропонує українським біженцям пільгові тарифи зі знижкою 50% або навіть 100% без урахування податків та зборів.
Про це компанія повідомляє на своєму сайті.
Запропоновані варіанти житла знаходяться у Словаччині, Угорщині, Румунії, Польщі, Молдові, Чехії, Італії, Німеччині, Нідерландах та Австрії.
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Забронювати варіант можна за два-три дні до дати заїзду або навіть у той же день. Booking не отримає доходу від цих угод, а всі комісії скасовано.
Зазначається, що у безкоштовних обмеженнях буде вказано кінцеву ціну 0,01 євро через технічні обмеження.
"Ми та наші партнери з розміщення не маємо наміру стягувати з вас цю суму. Однак у деяких випадках, можливо, вам доведеться сплатити збори, що не залежать від нас, такі як міський податок і туристичний збір", – попереджають Booking.
Хто може користуватися тарифами?
Пільгові тарифи доступні лише тим людям, які залишили Україну і тому господарі можуть перевірити документи.
Для підтвердження підійде паперовий паспорт, ID-картка або будь-який інший документ, який підтверджує, що ви дійсно мешкаєте в Україні.
Іноді для бронювання знадобиться кредитна карта, проте всі списані з неї кошти будуть повернуті в повному обсязі.
Пільгові варіанти на сайті виглядають так:
Оренда житла у Польщі
Високим попитом серед українських біженців має житло у прикордонних районах Польщі, оскільки вона найближча до нашої країни і оренда там дешевша, ніж у великих містах.
Наприклад, у Підкарпатському воєводстві в місті Ясло найдешевша однокімнатна квартира коштує 650 злотих (4477 грн) на місяць, плюс оплата комунальних послуг.
За 800 злотих (5510 грн) можна зняти вже двокімнатну квартиру в Лежайську, трикімнатну у місті Ропчиці та однокімнатну у Коросному.
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