Выплаты отменяются: кто может потерять пенсию во время войны

Рассказываем, после обретения какого статуса людям могут отменить выплаты

Кому могут отменить пенсию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине некоторые правила выплат пенсий изменятся. Некоторые же законы приобретают актуальность на фоне боевых действий.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, кому отменят выплаты пенсий, пока человек сам не обратится за возобновлением.

Реклама

Пенсию отменяют автоматически

Когда человек, который имел пенсию, получил статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах лица, то выплаты останавливаются.

Такой статус действует с момента, когда о человеке внесли сведения в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, содержащихся в заявлении о факте исчезновения. Для этого в законодательстве есть специально определенный порядок.

Законом Украины предусмотрено, что такое лицо не может получать пенсию.

Реклама

"Согласно статье 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсия выплачивается пенсионеру по месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины. Учитывая Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", лицо, пропавшее без вести, является физическим лицом, в отношении которого в течение определенного времени нет сведений о его местонахождении", – объяснили в ПФУ.

Выплата пенсии возобновляется после личного обращения такого лица в органы Пенсионного фонда Украины.

Как украинским переселенцам забрать пенсию за границей

Раньше мы рассказывали, что такие пенсионеры смогут получать свои выплаты на банковские карты. А пенсионеры-переселенцы, которые забирали деньги через отделения "Укрпочты", должны изменить способ получения выплаты и перевести ее начисление на банковскую карту.

Реклама

Также мы писали о том, что до конца 2022 года должны пройти еще три перерасчета выплат пенсий. Они состоятся в июле, октябре и декабре. Читайте, кому и сколько будут выплачивать денег после перерасчетов.

Читайте и о том, что нужно делать, чтобы получить удостоверение после назначения пенсии.