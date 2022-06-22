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Выплаты отменяются: кто может потерять пенсию во время войны

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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22 июня, 15:00
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Рассказываем, после обретения какого статуса людям могут отменить выплаты
Кому могут отменить пенсию
Кому могут отменить пенсию / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине некоторые правила выплат пенсий изменятся. Некоторые же законы приобретают актуальность на фоне боевых действий.

В Пенсионном фонде Украины объяснили, кому отменят выплаты пенсий, пока человек сам не обратится за возобновлением.

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Пенсию отменяют автоматически

Когда человек, который имел пенсию, получил статус пропавшего без вести при особых обстоятельствах лица, то выплаты останавливаются.

Такой статус действует с момента, когда о человеке внесли сведения в Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, содержащихся в заявлении о факте исчезновения. Для этого в законодательстве есть специально определенный порядок.

Законом Украины предусмотрено, что такое лицо не может получать пенсию.

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"Согласно статье 47 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсия выплачивается пенсионеру по месту фактического проживания пенсионера в пределах Украины. Учитывая Закон Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах", лицо, пропавшее без вести, является физическим лицом, в отношении которого в течение определенного времени нет сведений о его местонахождении", – объяснили в ПФУ.

Выплата пенсии возобновляется после личного обращения такого лица в органы Пенсионного фонда Украины.

Как украинским переселенцам забрать пенсию за границей

Раньше мы рассказывали, что такие пенсионеры смогут получать свои выплаты на банковские карты. А пенсионеры-переселенцы, которые забирали деньги через отделения "Укрпочты", должны изменить способ получения выплаты и перевести ее начисление на банковскую карту.

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Также мы писали о том, что до конца 2022 года должны пройти еще три перерасчета выплат пенсий. Они состоятся в июле, октябре и декабре. Читайте, кому и сколько будут выплачивать денег после перерасчетов.

Читайте и о том, что нужно делать, чтобы получить удостоверение после назначения пенсии.

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