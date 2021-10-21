Пенсии для жителей ОРДЛО. Как получить выплаты, если карта Ощадбанка прострочена

Пенсии жителей ОРДЛО будут ожидать их на счетах до тех пор, пока они не смогут пересечь КПВВ и переоформить карточки

Банковские карты будут действовать до 1 января 2022 года / Фото: Коллаж: Сегодня

Пенсионерам из ОРДЛО продолжат зачислять пенсии на новые банковские карты, если срок действия предыдущих завершился.

Об этом заявил первый замминистра реинтеграции Украины Ростислав Замлинский.

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Как получить пенсию в ОРДЛО?

По словам Замлинского, пенсии жителей ОРДЛО будут ожидать их на счетах до тех пор, пока они не смогут пересечь КПВВ и переоформить карточки.

"Никто не отменяет зачисление на счет человеку этих средств. А воспользоваться он сможет, когда придет и получит эту карточку. Как только гражданин получит новую карту, не важно, будет это в феврале или марте, он сможет воспользоваться своим банковским счетом, и туда с периодичностью будут зачисляться деньги", – объяснил замминистра.

По словам чиновника, Украина планирует провести активную работу по идентификации. Ведь, если человек более двух месяцев не пользуется карточкой, то он, вероятно, находится в ОРДЛО и не может выехать оттуда. В таких случаях планируется привлекать Красный Крест и другие гуманитарные организации.

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Что с банковскими картами?

В государственном Ощадбанке заявили, что в последний раз автоматически продлевают действие платежных карточек переселенцев. Они будут действовать до 1 января 2022 года – дальше необходимо обратиться в отделение банка и перевыпустить ее.

Заместитель директора департамента электронной коммерции и платежных средств Ощадбанка Дмитрий Баштовой заявил, что автоматическое продление действия карточек вводили, как кратковременную меру. Сейчас же решили отменить эту функцию, но это не означает, что люди потеряют свои деньги.

"Счет у клиента как был, так и остается. Деньги, которые на нем, будут его ждать. Если клиент обратится позже, он получит эти средства без проблем. Да, карта – это ключ к счету клиента. Даже если он позже обратится в банк, он получит новую карточку, и получит все средства, которые есть на счету", – говорит Дмитрий Баштовой

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Украинцам пересчитают пенсии?

В Украине, с 1 декабря 2021 года, в связи с увеличением размера прожиточного минимума, перерасчитают пенсии.

Для перерасчета соцвыплаты необходимы следующие документы и их копии:

паспорт или другой документ, подтверждающий личность;

документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;

пенсионное удостоверение;

документы, подтверждающие трудовой стаж за период работы до 01.01.2004 года;

справка о заработной плате (доходе) до 30 июня 2000 года (в случае необходимости);

документы, удостоверяющие особый статус (при наличии), или те, которые дают основание для установления надбавки, повышения, помощи.

Ранее мы писали, что Ощадбанк сократит количество своих отделений в Украине до 2024 года.

Это связано с тем, что Кабинет министров Украины утвердил стратегию развития финансового учреждения с 2021 по 2024 год.

Также планируется отмена государственных гарантий по вкладам и присоединение банка к Фонду гарантирования вкладов физических лиц.