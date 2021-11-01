Мошенники 43 раза украли деньги с карты клиента ПриватБанка – что ответили в банке

Списали средства 43 раза: ПриватБанк отказался помогать клиенту, обворованному мошенниками

ПриватБанк отказался помагать обворованному клиенту / Фото: Коллаж: Сегодня

С одним из клиентов ПриватБанка случилась неприятная история с мошенниками, укравшими деньги мужчины и сотрудниками банка, которые отказываются помочь.

Об этом пользователь оставил отзыв на специальном сайте "Минфин".

Реклама

По словам мужчины, деньги с его карточки "Универсальная" украли ночью, мелкими транзакциями.

Воры совершили 43 транзакции, в основном, на сумму, не превышающую 155 грн, поэтому такие списания обжалованию не подлежат.

Еще три операции были на более существенные суммы, и в данный момент идет процесс их обжалования.

Реклама

"По итогам выходит, что, блокируя операции по списанию средств, считая их подозрительными в очень простых ситуациях, банк считал, что 43 сделки за 13 минут это вполне нормально. Насколько я понял, мошенники каким-то образом получили доступ к карте и привязали ее к непонятной учетной записи гугл. И провели все эти операции ночью", – пишет мужчина.

Клиент ПриватБанка пишет, что оператор горячей линии сначала посоветовал отменить подписку через гугл-сервисы, хотя аккаунт даже не принадлежал потерпевшему.

"В результате банк сообщил, что единственный помощник мне – полиция. То есть, если бы на карте средств в пара раз больше, мошенники смогли бы без каких-либо проблем провести еще сотню-другую транзакций за время сна, и банк бы потом просто ответил, что 25 гривен меньше минимального порога оспариваемой суммы (хотя, насколько я понимаю, была возможность обжаловать всю итоговую сумму (как делают в других банках, например), которую получил один сервис", – отметил мужчина.

Что ответили сотрудники ПриватБанка?

ПриватБанк оставил свой комментарий под гневным откликом, где отметил, что оплата в интернете с карты возможна, если на сайте были введены данные карты, которые известны только ее владельцу.

Также в банке отметили, что обжалование таких операций осуществляется по правилам международной платежной системы (МПС).

Реклама

"К сожалению, банком не могут быть обжалованы некоторые из операций по вашей карте согласно правилам МПС. По другим же операциям заявки находятся в работе, а по результату их рассмотрения вы будете дополнительно проинформированы. Нами постоянно модернизируются программные и технические средства, позволяющие предотвратить мошеннические действия со стороны третьих человек, вводится дополнительная проверка при нетипичности операций", – говорится в сообщении.

Как будет работать ПриватБанк в красной зоне?

В эксклюзивном комментарии "Сегодня" сотрудники ПриватБанка сообщили, что финансовые учреждения находятся в списке исключений и для их посещения не нужен ни ПЦР-тест, ни справка о вакцинации.

Эту же информацию нам подтвердили и в Ощадбанке, но отметили важность ношения масок.

Ранее мы писали, что ПриватБанк почти догнал свою прошлогоднюю прибыль и за первые 9 месяцев 2021 года заработал 21,2 млрд грн.

А Ощадбанк наоборот, уменьшил свою прибыль в 5,6 раза, однако избавился от проблемных кредитов.