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"Ловите момент": чем курс валют скоро удивит украинцев

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8 июля, 15:57
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Эксперты объяснили, что в ближайшие месяцы может произойти с курсом евро в Украине
Что произойдет с курсом евро в Украине
Что произойдет с курсом евро в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

До конца лета в Украине могут произойти изменения с курсом доллара и евро. Эксперты прогнозируют, что в скором времени в мире американская валюта может впервые за два десятилетия стать дороже европейской, и это, конечно, почувствуют и украинцы.

"Сегодня" пообщались с экспертами и узнали, что произойдет на валютном рынке.

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Тенденция понижения курса евро сохраняется

Уже сейчас в украинских обменниках евро дороже доллара всего на 50 коп. Ситуация будет продолжаться и дальше, и уже в августе может произойти перелом, когда евро окончательно уступит доллару.

"Это уже не впервые, когда евро опускается ниже доллара – евровалюта уже падала с 1,17 до 0,82 доллара в октябре 2002 года. Из-за стечения некоторых обстоятельств – энергетический дефицит и приостановка промышленности Европы – такой сценарий выглядит вполне реалистично", – обьяснил руководитель отдела аналитики в Forex club и Libertex Андрей Шевчишин.

По словам экономиста Даниила Монина, к таким изменениям приводит социальная политика в Евросоюзе и нулевые процентные ставки. Он прогнозирует еще более быстрое удешевление евро по отношению к доллару – уже в конце июля. Эксперт объясняет это тем, что в США, вероятно, в этом месяце поднимут учетную ставку, и так доллар укрепит позиции.

Монин добавил, что сейчас Украине выгоднее занимать на внешнем рынке не доллары, а евро.

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А вот финансовый аналитик Виталий Шапран говорит, что Европейский центробанк пока не повышает ставки, потому что пытается поддержать экспортные экономики в зоне обращения евро. Эти экономики сейчас под риском рецессии, в частности, из-за энергетического кризиса, который создала Российская Федерация.

В то же время он добавил, что равенство доллара и евро вряд ли продлится долго.

"Простым гражданам, которые находятся в зоне обращения евро или привязке к импорту, оттуда будет легче переносить девальвацию, которая произошла в Украине за время войны. Я не думаю, что такой паритет между долларом и евро будет оставаться слишком долго, поэтому ловите момент", – объяснил Шапран.

Если доллар останется до конца лета на уровне 36 грн, то евро при понижении до отметки 0,95 доллара может стоить в Украине около 34 грн.

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Что до конца лета будет с долларом

Раньше мы рассказывали, что вероятнее всего доллар будет держаться на уровне 35-36 грн до конца лета. Но это будет возможно, если международная финансовая помощь будет поступать Украине по графику и в необходимых объемах.

Однако есть некоторые нюансы, которые могут изменить ситуацию на валютном рынке. Читайте объяснения экспертов, почему доллар может внезапно подскочить до 40 грн.

"Сегодня" также писали, что в мире курс евро обвалился до рекордно низкой отметки по отношению к доллару. Мы объяснили, почему паритет валют 100% состоится и как лучше сохранять сбережения.

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Детальнее
Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

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