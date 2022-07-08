Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🙌 Саммит G20 ℹ Выезд военнообязанных 🎆 "Хлопки" в России ⚔ Бои на Донбассе
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Доллар может огорчить: к чему готовиться украинцам уже летом

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
8 июля, 10:02
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперт рассказал, что произойдет с американской валютой в Украине до конца лета и какого курса следует ожидать
Что будет с курсом доллара к осени
Что будет с курсом доллара к осени / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Официальный курс доллара в Украине все еще остается зафиксированным с начала военного положения на уровне 29,25 грн. При этом курс в банках выше и летом стабильно держится в диапазоне 35–36 грн. Но что с ним будет до конца лета?

"Сегодня" пообщались с экспертами и узнали чего ждать от курса валют.

Реклама

Прогноз позитивный, но есть нюансы

Больших колебаний с долларом сейчас не происходит. Эксперты говорят, что такая стабильность будет до конца всего лета. То есть доллар будет держаться на уровне 35–36 грн. Но это будет возможно, если международная финансовая помощь будет поступать Украине по графику и в необходимых объемах.

Но при этом экономист Алексей Кущ говорит, что НБУ уже следует отходить от политики замороженного курса.

"Если держать официальный курс на отметке 29,25 грн, уничтожается экспорт, уменьшается эквивалент в гривне международной помощи, возникают спекуляции на многих курсах. Для исправления ситуации нужно переходить к политике курсового коридора без межбанка, но с периодическим подтягиванием курса до равновесного значения, сокращая люфт между официальным курсом и обменным. Сейчас речь идет о точке 35 грн за доллар", – пояснил Кущ.

Эти сценарии реальны и ожидаемы, но есть нюанс. В Украине идет полномасштабная война и риски обострения боевых действий существуют постоянно. Если это произойдет, то доллар резко пойдет вверх. Аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак отметил, что любая дестабилизация поднимет его до уровня 40 грн. Но не более, поскольку достичь более высоких отметок не позволят административные меры.

Реклама

Курс, кроме того, зависит и от других факторов.

"Инфляционные и курсовые риски будут зависеть от следующих факторов – цен на энергоресурсы в мире, транспортной доступности в стране и логистических возможностей в мире, а также сезонных факторов. Ожидаем, что курс продажи доллара США в Украине не изменится и в течение лета будет держаться ниже уровня 40 гривен", – объяснил Орищак.

Два банка подняли карточный курс до рыночного уровня

Ранее мы говорили, что с 6 июля ПриватБанк и Monobank установили рыночный курс валютообмена для безналичных сделок. Это касается следующих операций:

  • снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт;
  • все виды операций за границей в валюте с использованием гривневых карт.

Но такие изменения понравились не всем. Читайте, как клиенты двух банков отреагировали на изменения.

Реклама

"Сегодня" писали и о том, что происходило с американской валютой 7 июля на черном рынке и что в мире происходит между долларом и евро и как на это влияет война с Россией.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.5/36.0
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.5/35.7
3
Ощадбанк Ощадбанк
35.55/36.1
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
36.1/36.7
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.7/36.1
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
35.3/36.3
7
Укргазбанк Укргазбанк
35.3/36.3
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.8/36.2
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
-
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
-
-
50,00
55,00
-
Отставка Бориса Джонсона
Новая обложка The Economist
Рейтинг цен
Сколько стоит жилье в новостройках Киева (грн за м²)
1
Печерский Печерский
90 592
2
Шевченковский Шевченковский
57 791
3
Оболонский Оболонский
54 494
4
Подольский Подольский
51 178
5
Голосеевский Голосеевский
46 989
6
Святошинский Святошинский
36 659
7
Днепровский Днепровский
35 882
8
Дарницкий Дарницкий
35 881
9
Деснянский Деснянский
35 364
10
Соломенский Соломенский
31 688
Прогноз 🔑
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Американские горки
Доллар на черном рынке
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Выбор украинцев 🚘
Какие новые легковые авто покупали в июне
1
Toyota Toyota
456
2
Renault Renault
327
3
Volkswagen Volkswagen
263
4
Hyundai Hyundai
172
5
Skoda Skoda
168
6
Mitsubishi Mitsubishi
162
7
BMW BMW
120
8
Nissan Nissan
102
9
Mercedes Mercedes
94
10
Ford Ford
87
Подробнее
Must Know
Штрафы для владельцев животных в Украине

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак опасных пород без намордника — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Выгул собак в запрещенных местах — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Неубранные за животным экскременты — от 170 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Нанесение животным вреда имуществу или здоровью человека — от 1700 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн

Издевательство над животным — от 3400 грн
Детальнее
Классы жилья
В чем отличие?
Эконом

Обычно это типичные многоэтажки без чрезмерных архитектурных решений, похожие друг на друга, но их основная задача – универсальность и обеспечение квартирами как можно большего количества людей. В Киеве средняя цена за квадратный метр в "экономе" составляет 27 тыс. грн.

Комфорт

В таких домах предусмотрены зоны для хранения детских колясок или велосипедов, есть гардеробные, охрана на территории, улучшенная детская площадка и паркинг. В Киеве за такие квартиры в новостройках просят в среднем 35,3 тыс. грн за кв. м.

Бизнес

В новостройках есть большие подземные паркинги с одним паркоместом на квартиру. Обычно такие здания охраняются, есть консьерж, улучшенные детские площадки, а по уходу за территорией нанимают садоводов. Жители столицы в среднем платят 57,7 тыс. грн за квадратный метр в такой квартире.

Элит

Над дизайном жилья работают приличные дизайнеры. Территория охраняется, а паркоместа обустраивают с запасом. В таких жилых комплексах строят теннисные корты, бассейны, супермаркеты, частные школы и т.д. В Киеве один квадратный метр такого жилья стоит в среднем 98,8 тыс. грн.

1 /2
Все о квартирах
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21806.3

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1243.52

Litecoin (LTC)

52.97

Ripple (XRP)

0.35

Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
29,81 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$22,8 млрд
Знать больше💡

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Курс валют

Деньги
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять