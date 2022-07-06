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Рыночный курс подошел не всем: как клиенты ПриватБанка и Monobank отреагировали на изменения

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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6 июля, 20:30
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Для безналичных операций с валютой украинские банки установили рыночный курс, что возмутило клиентов
Украинские банки установили рыночный курс валютообмена для безналичных операций
Украинские банки установили рыночный курс валютообмена для безналичных операций / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, "Сегодня"

6 июля ПриватБанк и Monobank установили рыночный курс валютообмена для безналичных сделок. Изменения касаются курсов конвертации при снятии наличных, переводах с валютных карт и операций за границей.

По данным сайта "Минфин", карточный курс покупки и продажи доллара в ПриватБанке 6 июля сравнили и установили на уровне 35,21 грн. Клиенты Monobank могут воспользоваться курсом 35,00/35,18 грн соответственно.

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Такие внезапные изменения вызвали безумное недовольство клиентов банков. Редакция "Сегодня" собрала комментарии, которые оставляют украинцы в отзывах на страницах банков.

Ситуация в ПриватБанке

Одна из клиенток ПриватБанка, учитывая изменения с 6 июля, накануне произвела две оплаты в долларах. Деньги с нее сняли по курсу 35,46 грн, хотя в мобильном приложении этот показатель был на уровне 32,78 грн.

"Курс 35,46 должен быть с 6 июля, а не с 5 июля. В результате банк украл и незаконно присвоил средства у населения во время войны", – возмутилась женщина.

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Украинка добавила, что собирается привлечь к ответственности работников банка (разработчиков программного обеспечения) и готовит заявление в суд. Клиентка собирается также написать в Национальный банк Украины, чтобы ПриватБанк лишили лицензии.

В службе поддержки финансового учреждения на это ответили, что валютный курс при расчетах картами они устанавливают и меняют, учитывая рыночную ситуацию и рекомендации НБУ. Курс может отличаться в разное время суток и операции клиентка совершила во время смены курса.

Другой клиент того же банка отметил, что с валютного счета можно вывести деньги только по курсу доллара 29,25 грн. Однако при финансовых операциях считаются по 36 грн.

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"Например, ты получаешь 1000 долларов, ПриватБанк дает за них 29 250 грн, а потом когда покупаешь что-то за 1000 долларов, они списывают 36 000", – посчитал мужчина.

Еще один украинец отметил, что курс на валютном счете в ПриватБанке был на уровне 29,25 грн, а на карте – 35,21 грн. Соответственно айтишники и другие граждане, получающие зарплату на валютные счета, начинают пользоваться услугами других банков.

Ситуация в Monobank

Фактически аналогичная ситуация с клиентами Monobank, которые возмущены изменением валютного курса. По словам клиентки, курс доллара в мобильном приложении составляет 29,54 грн.

"Это значит, если вам внезапно перескажут 100 долларов или вы сами себе перебросите на гривневую карту, то вы получите 2954 грн. Но если вам нужно оплатить товар в долларах по гривневой карте, то вы оплатите 3514 грн", – посчитала украинка.

Такой сервис не понравился клиентке. Она даже решила, что ПриватБанк лучше по сравнению, ведь курс там немного ниже.

На это женщине в финансовом учреждении ответили, что курс покупки валюты банком у физлиц ограничил НБУ на период военного положения. Согласно постановлению, банки не могут покупать безналичную валюту у клиентов по курсу, более чем на 10% отличающемуся от официального курса Нацбанка.

"Почему ПриватБанк покупает валюту по рыночному курсу, нам сложно комментировать, но это прямое нарушение законодательства", – добавили в службе поддержки.

Работники Monobank также ожидают разъяснения от НБУ о ситуации. Вероятнее всего, что не только ПриватБанку, но и другим учреждениям запретят это делать.

Доллар на черном рынке резко изменил курс

Курс доллара на черном рынке 6 июля стал немного расти, после периода стабильности. В течение дня средний курс продажи американской валюты составил 35,44 грн/долл., а покупки – 35,3 грн/долл.

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти среди объявлений, составляет 35,39 грн/долл., а самый высокий – 35,79 грн/долл.

Ранее аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак рассказал, что с 4 по 10 июня курс продажи американского доллара будет колебаться в рамках 35,4 – 36 гривен за доллар.

По словам эксперта, за стабильность гривны выступают:

  • достаточность золотовалютных резервов страны для интервенций (более 25 млн. долларов США);
  • финансовый грант от США в размере 1,3 млрд. долларов и сезонный фактор.

Орыщак считает, что летом спрос на валюту со стороны населения увеличиваться не будет. В то же время за слабость гривни выступает продолжающаяся война, которая до сих пор грозит дефолтом, а также будущий плавающий курс гривни.

"Сегодня" раньше писали, чего ждать от курса американской валюты в июле и рассказывали, как долго НБУ будет держать доллар замороженным.

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Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПУМБ ПУМБ
35.0/35.5
2
ПриватБанк ПриватБанк
35.0/35.5
3
Ощадбанк Ощадбанк
34.95/35.45
4
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
35.3/35.8
5
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.0/35.4
6
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.6/35.4
7
Укргазбанк Укргазбанк
34.4/35.4
8
Универсал Банк Универсал Банк
34.3/35.6
9
OTP Bank OTP Bank
31.9/34.9
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