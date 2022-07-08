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Долар може засмутити: до чого готуватися українцям вже влітку

Андрій Гаценко Андрій Гаценко Провідний редактор Гроші Сьогодні Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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8 липня, 10:02
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Експерт розповів, що станеться з американською валютою в Україні до кінця літа та якого курсу треба чекати
Що буде з курсом долара до осені
Що буде з курсом долара до осені / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Офіційний курс долара в Україні все ще залишається зафіксованим з початку воєнного стану на рівні 29,25 грн. При цьому курс в банках вищий і влітку стабільно тримається в діапазоні 35-36 грн. Але що з ним буде до кінця літа?

"Сьогодні" поспілкувалися з експертами та дізналися, чого чекати від курсу валют.

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Прогноз позитивний, але є нюанси

Великих коливань із доларом зараз не відбувається. Експерти кажуть, що така стабільність буде до кінця всього літа. Тобто долар триматиметься на рівні 35-36 грн. Але це буде можливо, якщо міжнародна фінансова допомога надходитиме Україні за графіком та в необхідних обсягах.

Але при цьому економіст Олексій Кущ каже, що НБУ вже варто відходити від політики замороженого курсу.

"Якщо тримати офіційний курс на позначці 29,25 грн, знищується експорт, зменшується еквівалент у гривні міжнародної допомоги, виникають спекуляції на багатьох курсах. Для виправлення ситуації потрібно переходити до політики курсового коридору, без міжбанку, але з періодичним підтягуванням курсу до рівноважного значення, скорочуючи люфт між офіційним курсом та обмінним. Зараз йдеться про точку 35 грн за долар", – пояснив Кущ.

Ці сценарії реальні та очікувані, але є нюанс. В Україні триває повномасштабна війна і ризики загострення бойових дій існують постійно. Якщо це станеться, то долар різко піде вгору. Аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак наголосив, що будь-яка дестабілізація підніме його до рівня 40 грн. Але не більше, оскільки досягти вищих позначок не дозволять адміністративні заходи.

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Курс, крім того, залежить і від інших факторів.

"Інфляційні та курсові ризики залежатимуть від наступних факторів – цін на енергоресурси у світі, транспортної доступності в країні та логістичних можливостей у світі, а також сезонних факторів. Очікуємо, що курс продажу долара США в Україні не зміниться і протягом літа триматиметься нижче рівня 40 гривень", – пояснив Орищак.

Два банки підняли картковий курс до ринкового рівня

Раніше ми розповідали, що з 6 липня ПриватБанк та Monobank встановили ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій. Це стосується таких операцій:

  • зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток;
  • усі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток.

Але такі зміни сподобались не всім. Читайте, як клієнти двох банків відреагували на зміни.

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"Сьогодні" писали і про те, що відбувалося з американською валютою 7 липня на чорному ринку та що у світі відбувається між доларом та євро і як на це впливає війна України з Росією.

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В чому різниця?
Економ

Зазвичай, це типові багатоповерхівки без надмірних архітектурних рішень, схожі одна на одну, але їхнє основне завдання – універсальність та забезпечення квартирами якомога більшої кількості людей. У Києві середня ціна за квадратний метр у "економі" становить 27 тис. грн.

Комфорт

У таких будинках передбачені зони для зберігання дитячих колясок чи велосипедів, є вбиральні, охорона на території, покращений дитячий майданчик та паркінг. У Києві за такі квартири у новобудовах просять у середньому 35,3 тис. грн за кв. м.

Бізнес

У новобудовах є великі підземні паркінги, з одним паркомісцем на квартиру. Зазвичай такі будівлі охороняються, є консьєрж, покращені дитячі майданчики, а для догляду за територією наймають садівників. Мешканці столиці в середньому платять 57,7 тис. грн за квадратний метр у такій квартирі.

Еліт

Над дизайном житла працюють солідні дизайнери. Територія охороняється, а паркомісця облаштовують із запасом. У таких житлових комплексах будують тенісні корти, басейни, супермаркети, приватні школи тощо. У Києві один квадратний метр такого житла коштує в середньому 98,8 тис. грн.

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