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Как перевести деньги с телефона на карту – лучшие способы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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13 апреля, 10:29
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Рассказываем о лучших способах перевести деньги с мобильного номера на банковскую карту
Лучшие способы перевести деньги со счета
Лучшие способы перевести деньги со счета / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Если на банковской карте не хватает денег, их легко можно перевести с телефона, то есть – с мобильного счета.

"Сегодня" рассказывают, как правильно и быстро это сделать.

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Для перевода денег с мобильного счета на карту есть несколько способов и зависят они от вашего оператора связи.

Например, на сайте "Киевстар" есть раздел "Смарт-деньги", зайдя туда выберете опцию "С мобильного на карту".

Перед вами появится поле, где нужно ввести номер карты, номер телефона и сумму, которую вы хотите перевести.

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Учтите, что за один раз можно провести платеж не более 3 тыс. грн.

У Vodafone для таких случаев есть специальное приложение Vodafone Pay, оно доступно для пользователей IOS и Android. Однако учтите, что за такую услугу с вас могут взять до 4% комиссии.

Если у вас нет доступа к интернету, то карту можно пополнить с помощью СМС-сообщения, но такая услуга есть не у всех операторов.

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Для пользователей "Киевстар" такая возможность доступна, вам необходимо набрать сообщение "63069 "пробел" номер карты "пробел" сумма" и отправить его на номер 888.

Последним способом, доступным для клиентов любых украинских операторов, является пополнение через платежные системы – "ГлобалМани", EasyPay, LiqPay, iPay.ua.

Для этого необходимо зарегистрироваться и перейти на вкладку "Пополнить карту", ввести реквизиты.

Далее введите номер телефона, с которого хотите списать деньги и сумму – подтвердите платеж.

Как получить 2000 грн на карту Ощадбанка

Вынужденные переселенцы в Украине могут получить от государства помощь в размере 2000 грн (3000 грн для детей и людей с инвалидностью).

Для того, чтобы вам перечислили выплаты необходимо зарегистрироваться как ВПО и подать заявление.

Сделать это можно обратившись органы социальной защиты населения, уполномоченного лица общины, ЦНАП, вскоре такая возможность будет добавлена на портал "Дія".

Чтобы получить деньги на карту Ощадбанка в заявлении вам нужно указать номер счета именно в этом финансовом учреждении.

"Сегодня" также писали, как получить эту выплату через ПриватБанк и рассказывали, за что Monobank без предупреждения списал деньги с карты своей клиентки.

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