Банки будут блокировать деньги! Как не остаться ни с чем во время войны

Ответные действия банка будут зависеть от суммы зачислений наличных средств

Случаи, из-за которых могут заблокировать средства, бывают разные / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения банки не должны проверять источники происхождения средств, внесенных наличными на счет, если сумма менее 400 тыс. грн, однако если поступления превышают указанную сумму, учреждение может заблокировать ваши деньги.

Порядок действий банков определил НБУ. Он будет действовать во время действия военного положения в Украине.

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Согласно этому решению, если клиент в случае зачисления наличных средств на сумму свыше 400 тыс. грн не предоставит по требованию банка документы или сведения, необходимые для установления источников происхождения таких средств, расходные операции по этому счету будут ограничены.

В случае ограничения с денежными средствами на счете можно будет совершать только финансовые операции:

в поддержку Вооруженных Сил Украины по зачислению средств на счета ВСУ и специальный счет, открытый Национальным банком;

на благотворительную помощь на счет Министерства социальной политики, открытый Национальным банком;

на приобретение облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации".

Нацбанк изменил правила для некоторых переводов

По запросу банков и волонтеров теперь физическим лицам разрешено переводить иностранную валюту в пределах ежемесячного лимита 400 тыс. грн (в эквиваленте по официальному курсу НБУ) для покупки ряда товаров за границей.

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Товары, к которым относится это правило, таковы:

бронежилеты;

каски;

шлемы;

военная и тактическая форма, военная и тактическая обувь;

защитная одежда;

оптические приборы для слежения;

беспилотные летательные аппараты;

спальные мешки;

карематы и средства для оказания медицинской помощи.

В то же время Нацбанк сократил предельные сроки расчетов по экспортно-импортным операциям. С 5 апреля 2022 года расчеты по таким операциям должны производиться не через 365 дней, а через 90 дней. Как объясняют в НБУ, такое решение временное и его цель – не допустить выведение капитала за границу и возникновение макроэкономических дисбалансов.

Еще одно изменение – расширен перечень исключений из общего запрета на осуществление расходных операций по счетам юридических лиц в Украине, конечными бенефициарными владельцами которых являются резиденты России и Беларуси.

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Ранее "Сегодня" рассказывали, что в Украине будет с валютным рынком после войны, а также писали, что происходит с курсом на черном рынке.