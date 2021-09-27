Витренко назвал обязательные условия для сертификации "Северного потока-2"

Глава Нафтогаза заверил, что без разблокировки транзита через Украину "Северный поток-2" не запустят

Витренко назвал обязательные предпосылки для сертификации "Северного потока-2" / Фото: Коллаж: Сегодня

Глава Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что обязательным условием для сертификации "Северного потока-2" является разблокирование доступа европейских покупателей к приобретению российского и центральноазиатского газа на восточной границе Украины.

Об этом глава НАК Нафтогаз рассказал в эфире "Реальной политики с Евгением Киселевым" на канале "Украина 24".

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Еще одним юридическим условием является дальнейшее самостоятельное бронирование транзитных мощностей, подчеркнул Витренко.

По словам политика, об этом говорится в совместном заявлении США и Германии относительно газопровода.

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"Большая дипломатическая победа Украины, что в совместном заявлении США и Германии существуют прямая ссылка -" Северный поток-2 "должен соответствовать духу и слову Третьего энергопакета ЕС, иначе он не может быть сертифицированным, не может реально работать", – сказал он.

Витренко отметил, что отделение оператора газопровода от воздействий Газпрома и кремлевской власти являются прямым требованием Третьего энергопакета, так же как и обеспечение беспрепятственного доступа к приобретению газа и бронированию транзитных мощностей.

Глава Нафтогаза подчеркнул, что все эти процессы должны сочетаться с принципом солидарности и "Северный поток-2" не должен оказаться в привилегированном положении.

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По мнению Витренко, свободный доступ исключительно к этому газопроводу, без разблокировки Россией украинского транзитного маршрута, противоречит этому принципу.

"Нельзя обеспечить доступ третьих сторон только к Северному потоку-2. Потому что тогда он станет как раз привилегированным по в сравнении с другими газопроводами, идущими из России в Европу – например, через Украину. "

Также Витренко добавил, что Украина не просит отдельных политических гарантий трубопровода, но требует четкого выполнения законодательства.

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