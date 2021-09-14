Деньги
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⚡ Смерть судьи 💥 Обострение на Донбассе ⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 💰 Легализация криптовалюты в Украине
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В магазинах выявили более 70 тысяч опасных товаров: что продавали украинцам

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Редактор раздела Деньги
14 сентября, 09:47
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Сумма штрафных санкций за продукцию, которая не отвечает нормам, составила более 22 млн грн
Украинцам продавали некачественную технику
Украинцам продавали некачественную технику / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала года выявили более 72 тыс. некачественных и опасных товаров. Чаще всего нормам не соответствовало радиооборудование, электрическое и электронное оборудование, игрушки и обувь.

Об этом говорится на сайте Госпродпотребслужбы.

Реклама

Что проверяли специалисты:

  • электрическое и электронное оборудование;
  • радиооборудование;
  • кабельная продукция;
  • игрушки;
  • моющие средства;
  • обувь и т.д.

По продукции, которая не соответствует нормам, было принято 4339 ограничительных (корректирующих) мер (в 2020 году – 2595). Сумма штрафных санкций составила более 22 млн грн (за аналогичный период 2020 – 8,5 млн).

Повышение цен на продукты

В Украине за год существенно подорожали продукты – стоимость сахара выросла на 75%, а подсолнечного масла – на 70%.

Реклама

Мясо крупного рогатого скота (КРС) подорожало на 13%, до 108,15 грн, а свинины – на 5%, до 89,61 грн. Также выросло в цене и сливочное масло, цена которого достигает 174,12 грн (дороже на 9%), а молоко высшего сорта стоит 21,75 грн (дороже на 14%). Также существенно подорожали репчатый лук – на 56%, до 8 грн за кг, яйца – на 46%, до 23,16 грн, ячменная крупа – на 31%, до 11,2 грн.

Мы также писали, что в Украине по итогам июня 2021 года годовая инфляция осталась на уровне 9,5%, что значительно выше цели Национального банка в 5% плюс-минус один процентный пункт.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Главное про Деньги
Тарифы на газ
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Прямая трансляция
статистика
Курс гривни СЕГОДНЯ

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.69

Евро (€)

31.45

Российский рубль (₽)

0.37

Опрос
Генератор гордости
Кайфони от того, что ты - украинец!
Опрос
Опрос
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять