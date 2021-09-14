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У магазинах виявили понад 70 тисяч небезпечних товарів: що продавали українцям

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
14 вересня, 09:47
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Сума штрафних санкцій за продукцію, яка не відповідає нормам, склала понад 22 млн грн
Українцям продавали неякісну техніку
Українцям продавали неякісну техніку / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні з початку року виявили понад 72 тис. неякісних і небезпечних товарів. Найчастіше нормам не відповідало радіоустаткування, електричне та електронне обладнання, іграшки та взуття.

Про це йдеться на сайті Держпродспоживслужби.

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Що перевіряли фахівці:

  • електричне та електронне обладнання;
  • радіоустаткування;
  • кабельну продукцію;
  • іграшки;
  • миючі засоби;
  • взуття і т.д.

За продукції, яка не відповідає нормам, було прийнято 4339 обмежувальних (корегувальних) заходів (у 2020 році – 2595). Сума штрафних санкцій склала понад 22 млн грн (за аналогічний період 2020 року – 8,5 млн).

Підвищення цін на продукти

В Україні за рік істотно подорожчали продукти – вартість цукру зросла на 75%, а соняшникової олії – на 70%.

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М'ясо великої рогатої худоби (ВРХ) подорожчало на 13%, до 108,15 грн, а свинини – на 5%, до 89,61 грн. Також зросла в ціні і вершкове масло, ціна якого сягає 174,12 грн (дорожче на 9%), а молоко вищого ґатунку коштує 21,75 грн (дорожче на 14%). Також істотно подорожчали ріпчаста цибуля – на 56%, до 8 грн за кг, яйця – на 46%, до 23,16 грн, ячмінна крупа – на 31%, до 11,2 грн.

Ми також писали, що в Україні за підсумками червня 2021 року річна інфляція залишилася на рівні 9,5%, що значно вище цілі Національного банку в 5% плюс-мінус один процентний пункт.

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