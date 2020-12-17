Сейчас неудачное время для введения накопительной пенсионной системы, – ФПУ

Законопроекты по накопительной пенсионной системе №4408 и №2683 нарушают европейские директивы и не содержат механизмов обеспечения и сохранения доходности пенсионных накоплений украинцев. А потому не могут быть приняты в нынешней редакции и нуждаются в серьезной доработке.

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Об этом говорится в открытом письме в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов от председателя Федерации профсоюзов Украины Григория Осового.

Как сказано в письме, законопроекты не предусматривают создания эффективного механизма, который будет гарантировать надежность и сохранность средств украинцев, которые будут накоплены в негосударственных пенсионных фондах. "Учитывая то, что страховые взносы в накопительную профессиональную пенсионную программу являются обязательными, в законе должны быть предусмотрены надлежащие гарантии сохранения этих средств", – подчеркивают в Федерации профсоюзов.

В качестве примера представители профсоюзов приводят Швейцарию, где минимальную доходность пенсионных накоплений гарантирует специальный фонд. "В Швейцарии гарантируется минимальная номинальная доходность в 4% годовых, которую обеспечивает центральный гарантийный фонд... В странах Латинской Америки государство несет ответственность за покрытие любого дефицита гарантированной доходности", – объясняют в ФПУ.

Кроме этого, законопроект предусматривает, что к участию в пенсионных программах допустят негосударственные пенсионные фонды, в которых будут "усиленные требования" и которые должны пройти авторизацию. Как сказано в проектах, соответствующие государственные органы будут осуществлять "усиленное наблюдение и контроль за их деятельностью". Но в условиях неэффективной государственной антикоррупционной системы государственный надзор не может рассматриваться как способный обеспечить надежную защиту пенсионных накоплений работников. "К тому же, от участия в профессиональной пенсионной системе отстранены профессиональные и корпоративные пенсионные фонды, хотя требование об их участии есть в европейских директивах, к выполнению которых присоединилась и Украина", – отмечают в Федерации профсоюзов.

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Также федерация считает, что в современных условиях введение накопительной профессиональной пенсионной системы в Украине является преждевременным: процесс должен начинаться только после стабилизации процесса роста экономики в стране, создания устойчивой и надежной банковской системы, развитого и надежного рынка ценных бумаг, что позволит эффективно размещать и использовать средства накопительной пенсионной системы. У нас же, по прогнозам МВФ, ВВП упадет в этом году почти на 8%.

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"Восстановление после кризиса для Украины тоже будет значительно более длительным, чем для других стран мира: рост ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 3,6% против роста мира на 5,8%. Все это свидетельствует о выборе неудачного момента для введения накопительной профессиональной пенсионной системы", – отмечается в письме.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрированы два законпроекта по пенсионной реформе – депутатский "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении" (реестр. №2683) и правительственный "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы" (№4408). Оба они предусматривают дополнительные расходы для бизнеса.

Ранее народный депутат Украины Муса Магомедов заявил, что реформировать пенсионную систему можно, только если не увеличится налоговая нагрузка на работодателей, иначе такая реформа похоронит бизнес.

В свою очередь экономист Сергей Блинов отметил, что необходимо обеспечить механизм гарантирования государством сохранности пенсионных взносов граждан. И этот механизм государственного гарантирования должен быть максимально четко прописан в законодательстве.

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