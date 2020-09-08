Роды по-черному: украинки жалуются на поборы в больницах

Уже несколько месяцев Национальная служба здоровья Украины выделяет матерям по 8 тысяч на роды. Предполагается, что за эти деньги должны принимать роды любой сложности. Но это не мешает некоторым медучреждениям и до сих пор навязчиво просить об обязательном благотворительном взносе и сумке бинтов в придачу. Украинцы, с одной стороны, ругаются, а с другой – часто сами кладут деньги в карман врачам, мол, так безопаснее.

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Чем дальше от столицы, тем более медленной кажется медреформа. Прошло уже пять месяцев с тех пор, как государство начало финансировать пакет услуг для рожениц – по 8 тысяч гривен на сопровождение беременности, пребывание в роддоме, лекарства и, собственно, медицинскую помощь. Но несмотря на это, бесплатные роды в отдаленных городах до сих пор остаются мифом.

То, как работает новация, активно обсуждают с социальных сетях. О больших городах пишут в основном позитивные отзывы. А вот клиенты медучреждений из маленьких городков и тем более сел рассказывают, например, такое:

"Кроме того, что предоставляет государство, ушло еще приблизительно 15 тысяч гривен на лекарства. Жене экстренно делали кесарево сечение".

"Скоро рожать, уже дали список медикаментов. Накупили почти на 2 тысячи гривен. Сказали, чтобы было на роды минимум 10 тысяч".

"Рожать в этом месяце. Выдали список медикаментов, чтобы купила. В перечне шприцы, вата, бинты, перчатки, шовный материал, зеленка, перекись, спирт и так далее. Сказали, что договор заключен, а денег нет".

В личных сообщениях нам подтвердили, что платили за роды. К тому же будущая мать из Черкасской области прислала перечень лекарств и расходных материалов, которые ее обязали купить.

"Это приблизительно тысяча гривен, и я почти все уже купила. На горячей линии сказали, что да, договор заключен, даже сумму перечислений назвали. Но ответа, как мне действовать в данной ситуации, не сказали", – рассказывает женщина.

Другая роженица живет в 650 километрах от столицы, в Покровске Донецкой области. Она согласилась рассказать о появлении своей дочери на свет только на условиях анонимности – не хочет портить отношения с местными врачами.

"Думаю, что буду к ним обращаться, потому что это не последние мои роды, я хочу еще детей. Мы рассчитывали отблагодарить врача на ту сумму, на которую можем. А не как на базаре, за какую-то вещь. [Но нам сказали], что нужно заплатить определенную сумму, еще до родов", – говорит женщина.

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По ее словам, платили в обход кассы: напрямую на карточку врачу ушло 3,5 тысячи гривен, 1,5 тысячи досталось отделению, а еще две тысячи были разделены между медсестрами.

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Журналисты "Сегодня" отправились в Покровский перинатальный центр, где, как утверждает наша героиня, она рожала. Сюда из Донецкой области едет каждая третья беременная. Согласно контракту с Национальной службой здоровья, заведение уже получило более 3 млн гривен за 411 родов. Заведующий согласился на непростой разговор. В итоге врачи легко отвергают обвинения из-за анонимности жалобщицы. Но и ее тоже можно понять – в городке, где все друг друга знают, есть чего бояться.

"Зачем начинает лить грязь? Если она хочет – пускай придет, покажет карточку, мы разберемся здесь, кому она перечисляла и за что", – говорит глава-заведующий Покровского перинатального центра 2-го уровня Иван Цыганюк.

Роженица, в свою очередь, рассказывает другое:

"[В среднем платят] где-то 4-5 тысяч гривен. Даже была такая ситуация: я шла по коридору, и медсестра, которая обслуживает девочек после кесарева, требовала с пациентки деньги".

"У нас механизма требования денег с пациентов не существует. Нет у нас платных родов. Нет у нас тарифов на роды. На каждой планерке это подчеркивается. У нас есть контроль, есть старшие медсестры", – уверяет Цыганюк.

По его словам, 8 тысяч из госбюджета достаточно для одних родов, даже патологических. За лекарства и расходные материалы, предусмотренные национальным перечнем, платить также не требуется, говорит врач. Наша собеседница уверяет в обратном:

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"Мы дали на отделение пакет шприцев. Муж ушел и в аптеке сами дешевые и необходимые лекарства купил. Бинты, вату, спирт. На 340 гривен".

А старшая акушерка показывает шкафчик с лекарствами:

"Здесь у нас находятся антибиотики. Шприцы, расходники, растворы. Все необходимое для оказания помощи женщинам. Это по бюджету мы получаем. Пока у нас все есть. Ну, а там как будет дальше – посмотрим".

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В отделении чисто. Общие палаты с отдельным санузлом. Есть и палаты повышенного комфорта – с телевизором, холодильником, чайником. Старшая акушерка уверяет, что за повышенный комфорт платить не нужно, и сюда можно попасть, если нет мест в палатах, где больше людей. Правда, наша роженица уверяет, что заплатила 1000 гривен за палату повышенного комфорта, которую так и не получила.

На обед мы не попали, а на кухню не пустили из-за санитарных ограничений. Меню скромное:

"Каша пшеничная. Хлеб, чай. Обед – суп овощной, каша, отварной окорочок, чай. Также каша – это ужин", – зачитывает меню санитарка. "Утром, в обед и вечером каша пшеничная, такая, на воде. И суп на этой же каше. Я не видела мяса", – добавляет анонимная роженица.

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А вот женщины, которые находятся в отделении, открыто ни на что не жалуются и говорят, что денег не платили.

Мы не утверждаем, что реформа тормозит везде, однако не можем исключать злоупотреблений. К тому же, родители и сами готовы платить за лояльность персонала. Благодарности – само собой, и не только на словах. Понятно, что на анонимки нельзя ждать реакции. На сайте Национальной службы здоровья можно оставить обращение, но нужно отметить личные данные. Сколько жалоб поступило – пока неизвестно, поскольку запрос от нашей программы в ведомстве проигнорировали. Впрочем, о раскрытии коррупционных схем в родильных отделениях в последнее время не сообщалось.

Напомним, с 1 сентября в Украине вместо бэби-боксов государство начало выдавать деньги. Сумма – 5000 гривен. Родители или опекуны ребенка могут потратить эти средства только в безналичной форме и исключительно в тех торговых точках, с которыми Министерство социальной политики заключило соглашение.

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