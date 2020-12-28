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Пятую часть всей экономии на закупках через Prozorro в 2020 году обеспечил "Укравтодор"

28 декабря, 15:28

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Общая экономия по итогам года составила 47 млрд грн, из них на долю "Укравтодора" пришлось 9,9 млрд грн

В 2020 году 21% всей экономии на торгах через систему Prozorro обеспечили тендеры Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор"). Если общая экономия по итогам года составила 47 млрд грн, то на долю "Укравтодора" пришлось 9,9 млрд грн. Это на 2 млрд грн больше, чем в 2019 году, – пишет агентство "Интерфакс-Украина".

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Агентство уточняет, что в прошлом году "Укравтодор" сэкономил 7,9 млрд грн, а в 2018 году – 2,63 млрд грн.

Увеличение объемов экономии, как объяснили в самом "Укравтодоре", удалось достичь за счет трех факторов: методологии закупок, экспертизы проектов накануне тендеров, а также мониторинга цен на материалы и контроля работы всех служб.

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"Говоря о методологии закупок, в агентстве подчеркнули, что этот инструмент позволил упорядочить разработку тендерной документации службами автомобильных дорог в областях, помог минимизировать коррупционные риски и защитил "Укравтодор" от потери времени и средств из-за недобросовестных подрядчиков", – пишет "Интерфакс-Украина".

Что касается экспертиз проектов, в 2020 году, по данным "Укравтодора", каждый проект ремонта и строительства проходил как экспертизу, так и так называемую пятую секцию. Если действовавшие ранее постсоветские нормы допускали в проектах по текущему среднему ремонту дорог большие отклонения, то анализ 5-й Секцией позволил избежать многих недостатков, из-за которых сокращается срок службы дороги и страдает безопасность движения.

Напомним, недавно сообщалось, что инвестирование в развитие инфраструктуры Украины соответствует рекомендациям Deloitte и других международных экономических экспертных организаций для преодоления экономических последствий пандемии.

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дороги Укравтодор Prozorro тендеры
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