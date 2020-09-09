Українська
$ 27,8
32,8
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Польша готова предложить Германии альтернативу "Северному потоку – 2"

9 сентября, 10:10

Денис Беспалов Денис Беспалов

Варшава готова предоставить Берлину доступ к газопроводу Baltic Pipe

Правительство Польши готово предложить Германии свою инфраструктуру для транспортировки газа в случае отказа Берлина от использования газопровода "Северный поток – 2". Об этом в эфире Польского телевидения заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, передает ТАСС.

Реклама

"Сейчас нужно рассмотреть разные варианты, если говорить об энергетической безопасности. Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сможет ли Польша предложить ФРГ возможности газопровода Baltic Pipe вместо "Северного потока – 2".

Читайте также: Глава Минобороны Германии допускает санкции против "Северного потока – 2"

"Поэтому если такие нужды с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать также инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности. Потому что мы подходим к энергетической безопасности солидарно, считаем, что ее нужно строить с общеевропейским подходом", – указал Мюллер.

По его словам, "такие инициативы, как "Северный поток – 2", противоречат идее солидарности и энергетической безопасности".

В тренде
На украинских дорогах появятся новые камеры фотофиксации нарушений ПДД
Реклама

Baltic Pipe – проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает три этапа: соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство трубы, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода – 10 млрд кубометров в год. Завершить строительство власти Польши намерены к 1 октября 2022 года.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие замораживания "Северного потока – 2".

Как известно дискуссии об отказе от "Северного потока – 2" начались после отравления российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок". В Кремля отказываются начать расследование этого преступления.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Германия Польша Алексей Навальный Северный поток 2
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это Зеленский
Новый политический сезон: готовы ли нардепы к роспуску Рады и пойдет ли на это ЗеленскийПолитика
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получит
Минимальные пенсии должны вырасти до 2600 грн: кто их получитЭкономика
В Украине упали цены на картошку: чего ждать
В Украине упали цены на картошку: чего ждатьЭкономика
Зарплаты в Украине: в каких сферах больше всего зарабатывают
Зарплаты в Украине: в каких сферах больше всего зарабатываютЭкономика
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньги
Власти готовят новые надбавки к пенсиям: кто получит деньгиЭкономика
Вода для Крыма: Кабмин запретил приватизацию двух каналов
Вода для Крыма: Кабмин запретил приватизацию двух каналовЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять