Польша готова предложить Германии альтернативу "Северному потоку – 2"

Правительство Польши готово предложить Германии свою инфраструктуру для транспортировки газа в случае отказа Берлина от использования газопровода "Северный поток – 2". Об этом в эфире Польского телевидения заявил пресс-секретарь правительства республики Петр Мюллер, передает ТАСС.

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"Сейчас нужно рассмотреть разные варианты, если говорить об энергетической безопасности. Польша с самого начала подчеркивала, что европейская солидарность в этой области должна быть однозначной", - сказал он, отвечая на вопрос о том, сможет ли Польша предложить ФРГ возможности газопровода Baltic Pipe вместо "Северного потока – 2".

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"Поэтому если такие нужды с немецкой стороны будут заявлены, то Польша открыта, чтобы использовать также инфраструктуру, которую сама строит для своей энергетической безопасности. Потому что мы подходим к энергетической безопасности солидарно, считаем, что ее нужно строить с общеевропейским подходом", – указал Мюллер.

По его словам, "такие инициативы, как "Северный поток – 2", противоречат идее солидарности и энергетической безопасности".

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Baltic Pipe – проект газопровода, который должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект предусматривает три этапа: соединение норвежских и датских систем передачи газа, расширение инфраструктуры Дании, а также строительство трубы, которая соединит Польшу и Данию по дну Балтийского моря. Планируемая мощность газопровода – 10 млрд кубометров в год. Завершить строительство власти Польши намерены к 1 октября 2022 года.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала условие замораживания "Северного потока – 2".

Как известно дискуссии об отказе от "Северного потока – 2" начались после отравления российского оппозиционера Алексея Навального ядом из группы "Новичок". В Кремля отказываются начать расследование этого преступления.

Все подробности в спецтеме Отравление Алексея Навального

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