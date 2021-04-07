Намерение Минсоцполитики отменить бесплатный проезд в транспорте и монетизировать эту льготу, переводя какие-то средства льготникам на банковскую карточку, вызывает множество вопросов, которые решил озвучить сайт "Сегодня". Ведь в Украине 2,4 млн человек имеют право бесплатного проезда, и они заинтересованы в том, чтобы их права соблюдались и впредь.

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Какое количество поездок должно быть компенсировано льготникам – из проекта "Порядка предоставление льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан в наличной форме" – неясно. В пояснительной записке упоминается другое постановление Кабмина – № 196 от 2018 года, которым социальная норма ограничена 30 поездками в месяц.

Но это постановление в судебном порядке признано "противоправным и недействительным". Да и п. 3 нового проекта постановления предлагает признать 196-е постановление утратившим силу. Однако новый обязательный минимум не устанавливается.

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Также непонятно, как или в какой пропорции компенсация будет учитывать количество поездок по городу и за его пределами.

В тренде Отмена бесплатного проезда льготникам: почему монетизация вызывает вопросы

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Нет в постановлении и точного перечня категорий льготников, для которых предполагается монетизировать проезд.

В п. 2 говорится, что "действие этого Порядка распространяется на отдельные категории граждан, которые имеют право на льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородних маршрутах, согласно законам Украины", что все равно не облегчает понимания сути документа.

Напомним, в правительстве хотят передать на места полномочия по предоставлению льгот социально незащищенным категориям.

Также сообщалось, что с 1 июля 2020 Киев изменил условия льготного проезда в общественном транспорте.

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