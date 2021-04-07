Льготникам хотят отменить бесплатный проезд – что не так с монетизацией льгот на транспорт

Кабмин подготовил постановление о том, чтобы заменить льготы на проезд денежными выплатами – почему оно попало под шквал критики

В Министерстве социальной политики планируют монетизировать льготы на проезд в транспорте. Об этом в интервью информагентству "РБК-Украина" заявила министр социальной политики Марина Лазебная. Монетизация предполагает, что деньги – компенсацию за проезд – будут выплачивать льготникам на банковскую карту. Но ездить в транспорте бесплатно, как сейчас, только показывая удостоверение, льготники уже не смогут. Каждую поездку придется оплачивать.

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Сайт "Сегодня" разбирался, каким будет механизм и на какие суммы компенсации смогут рассчитывать те, кто привык ездить в общественном транспорте бесплатно.

Что предлагает министерство

Проект постановления Кабмина "Некоторые вопросы предоставления льгот по оплате проезда отдельным категориям граждан в наличной форме" был обнародован на сайте Минсоцполитики для общественного обсуждения еще 10 февраля. Он, в частности, предполагает, что размер денежной выплаты должны утверждать местные органы власти – сельские, поселковые и городские советы территориальных громад или их исполнительные органы. Периодичность выплат и сроки также будет утверждать местная власть.

Льготники будут получать эти деньги на банковские карточки – так же, как сегодня получают соцвыплаты и субсидии на коммунальные услуги. Однако монетизация не будет обязательной.

В постановлении говорится, что она будет действовать, только если местная власть примет решение о переходе к такой форме выплат. Но если не примет – льготники все равно уже не будут ездить бесплатно, как раньше. Если в каком-то населенном пункте местная власть не захочет монетизировать транспортные льготы, они будут и дальше предоставляться в безналичной форме. Но вот если житель этого города отправится в другой населенный пункт, где льготы монетизированы, ему придется платить. Либо требовать именной проездной билет, заверенный должностным лицом транспортного предприятия, где будут указаны имя-фамилия, дата поездки и название населенного пункта. А затем на основании этого проездного билета – требовать от местных властей компенсации. Поскольку сегодня многие люди ездят на работу в городе из пригородных сел или городков поменьше, это, кажется, сложновато для ежедневного использования.

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Для всех междугородных поездок предусмотрена похожая процедура. Льготник будет сам оплачивать проезд, а затем он должен будет написать заявление в исполком местной громады, приложить к нему проездной документ (билет). Потраченные деньги будут перечислены на его счет в банке (в какие сроки – не уточняется).

Слишком много вопросов

Какое количество поездок должно быть компенсированы льготникам – из проекта неясно. В пояснительной записке упоминается другое постановление Кабмина – № 196 от 2018 года, которым социальная норма ограничена 30 поездками в месяц.

Но это постановление в судебном порядке признано "противоправным и недействительным". Да и п. 3 нового проекта постановления предлагает признать 196-е постановление утратившим силу. Однако новый обязательный минимум не устанавливается.

Также непонятно, как или в какой пропорции компенсация будет учитывать количество поездок по городу и за его пределами. Нет в постановлении и точного перечня категорий льготников, для которых предполагается монетизировать проезд.

В п. 2 говорится, что "действие этого Порядка распространяется на отдельные категории граждан, которые имеют право на льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородних маршрутах, согласно законам Украины".

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У новшества много противников

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Общественное обсуждение этого проекта на сайте Минсоцполитики длилось всего одну неделю, и за это время собрало 10 голосов в поддержку и 65 – против. Большинство тех, кто принял участие в обсуждении, называли предложенный порядок сужением содержания и объема прав льготников, что запрещено Конституцией, и говорили о потенциальной дискриминации, ведь далеко не все местные бюджеты смогут выделить на компенсации справедливые суммы.

Кроме того, в законодательстве указано, что льготы на проезд должны устанавливаться законами Украины, а не постановлениями Кабмина.

"Ветераны войны защищали государство Украину, а не село или отдельную громады, повестки о мобилизации вручало государство, поэтому льготы, установленные законом, не могут быть отменены и гарантируются государством. Эту аксиому знают студенты 2-го курса юридического факультета. Поэтому выплата льгот для проезда проводится из государственного бюджета Украины", – написано в одном из комментариев.

"Вопрос монетизации транспортных льгот необходимо внедрять на уровне закона, а не постановления Кабмина. Данное постановление ждет такая же судьба, как постановления № 196 и 197. Кроме того, мы продолжаем ссылаться на постановления № 354 и 355, которыми установлены льготы для пенсионеров и инвалидов, хотя в статье 19 Закона Украины "О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях" четко определено, что льготы по жилищно-коммунальным, транспортным услугам и услугам связи и критерии их предоставления устанавливаются исключительно законами Украины", – пишет другой комментатор.

Учитывая, сколько критики раздается в адрес этого постановления, рискнем предположить, что порядок еще будет меняться.

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Между тем в апреле в общественный транспорт будут пускать только по спецпропускам. Кто их может получить и что делать остальным, смотрите в сюжете:

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