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Скасування безкоштовного проїзду пільговикам: чому монетизація викликає запитання

7 квітня, 16:33

Олександра Романюк , Ігор Тимофєєв

Новий документ посилається на постанови, визнані протиправними

Намір Мінсоцполітики скасувати безкоштовний проїзд в транспорті і монетизувати цю пільгу, переказуючи якісь кошти пільговикам на банківську картку, викликає безліч запитань, які вирішив озвучити сайт "Сьогодні". Адже в Україні 2,4 млн осіб мають право безкоштовного проїзду, і вони зацікавлені в тому, щоб їхні права дотримувалися й надалі.

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Яка кількість поїздок має бути компенсовано пільговикам – з проєкту "Порядку надання пільг з оплати проїзду окремим категоріям громадян у грошовій формі" – неясно. У пояснювальній записці згадується інша постанова Кабміну – № 196 від 2018 року, якою соціальна норма обмежена 30 поїздками на місяць.

Але ця постанова в судовому порядку визнана "протиправною і недійсною". Та й п. 3 нового проєкту постанови пропонує визнати 196-ту постанову такою, що втратила силу. Однак новий обов'язковий мінімум не встановлюється.

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Також незрозуміло, як або в якій пропорції компенсація враховуватиме кількість поїздок по місту та за його межами.

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Нема в постанові і точного переліку категорій пільговиків, для яких передбачається монетизувати проїзд.

У п. 2 йдеться, що "дія цього Порядку поширюється на окремі категорії громадян, які мають право на пільги з оплати проїзду всіма видами транспорту загального користування на міських, приміських та міжміських маршрутах, відповідно до законів України", що все одно не полегшує розуміння суті документа.

Нагадаємо, в уряді хочуть передати на місця повноваження з надання пільг соціально незахищеним категоріям.

Також повідомлялося, що з 1 липня 2020 Київ змінив умови пільгового проїзду в громадському транспорті.

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транспорт пільги монетизація Міністерство соціальної політики льготы на проезд

Джерело: Сьогодні

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