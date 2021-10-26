Не так, как было раньше. Украинцам в следующем году повысят пенсии

По словам Гетманцева, за два последних года уровень пенсионных выплат вырос на 25%

В стране ввели доплаты для лиц старше 80 лет и для лиц старше 75 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Несмотря на то, что в 2022 году украинцев ждет очередное повышение пенсий, глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что власти собираются провести индексацию "не так, как было раньше".

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

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"Дело в том, что за счет пенсионеров прошлая власть решала все остальные проблемы в стране, в том числе свои личные проблемы. Пенсионеры считались неорганизованной группой населения, которые не выйдут на улицы. Для нас социалка в целом и особенно пенсионеры являются приоритетом, и мы по ним работаем в первую очередь", — заявил Гетманцев

По словам главы налогового комитета, за два последних года уровень пенсионных выплат вырос на 25%. Этого удалось достигнуть за счет индексаций пенсий, которые проводили в Украине.

В следующем году пенсии повысят не только пенсионерам по возрасту, а и военным и научным работникам.

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"Средняя пенсия повысилась на 25%. Мы ввели доплаты для лиц старше 80 лет, для лиц старше 75 лет", – сказал нардеп.

Средняя пенсия по Украине

Средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4 190 000 человек).

Пенсию меньше 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

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Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.