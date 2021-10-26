Не так, як було раніше. Українцям в наступному році підвищать пенсії

За словами Гетманцева, за два останні роки рівень пенсійних виплат зріс на 25%

У країні ввели доплати для осіб старше 80 років і для осіб старше 75 років / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що у 2022 році українців чекає чергове підвищення пенсій, глава податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що влада збирається провести індексацію "не так, як було раніше".

Про це він розповів в ефірі телеканалу "Україна 24".

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"Справа в тому, що за рахунок пенсіонерів минула влада вирішувала всі інші проблеми в країні, в тому числі свої особисті проблеми. Пенсіонери вважалися неорганізованою групою населення, які не вийдуть на вулиці. Для нас соціалка в цілому і особливо пенсіонери є пріоритетом, і ми по них працюємо насамперед", – заявив Гетманцев

За словами глави податкового комітету, за два останні роки рівень пенсійних виплат зріс на 25%. Цього вдалося досягти за рахунок індексацій пенсій, які проводили в Україні.

У наступному році пенсії підвищать не тільки пенсіонерам за віком, а й військовим і науковцям.

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"Середня пенсія підвищилася на 25%. Ми ввели доплати для осіб старше 80 років, для осіб старше 75 років", – сказав нардеп.

Середня пенсія по Україні

Середня пенсія по Україні – від 2001 до 3000 грн. Саме таку суму отримують 38,3% пенсіонерів (4 190 000 осіб).

Пенсію менше 2000 грн отримують 15,6% пенсіонерів (1,7 млн осіб);

від 3001 до 4000 грн отримують 19,4% пенсіонерів (2,13 млн осіб);

від 4001 до 5000 грн отримують 9,3% пенсіонерів (1 млн осіб);

від 5001 до 10 тис. грн отримують 13,5% пенсіонерів (1,47 млн осіб);

більше 10 тис. грн отримують 3,9% пенсіонерів (433,5 тис. осіб).

Раніше ми повідомляли, що в Україні з 1 грудня перерахують розмір максимальної пенсії – українці отримають надбавку в розмірі 930 гривень.

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Нагадаємо, пенсійний вік жінок, які виходять на пенсію за віком на загальних підставах, зрівнявся з пенсійним віком чоловіків з 1 квітня 2021 року.