Намерения ввести акциз на зеленую энергию – это позор для государства, – Гелетуха

Глава правления БАУ считает, что введение нового налога на ток из ВИЭ остановит развитие чистых технологий в Украине

/ Фото: freepik.com

Намерения кабинета министров ввести акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в Украине являются позором для государства, поскольку это остановит развитие чистых технологий в стране.

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Об этом написал председатель правления Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ) Георгий Гелетуха, сообщает "Znaj.ua".

"Законопроект №5600 в части акцизов на электроэнергию с ВИЭ – полный позор", – заявил Гелетуха.

При этом он разрушил миф о том, что зеленая энергетика якобы монополизирована, потому что на самом деле в секторе зеленой энергетики очень много внутренних и иностранных инвесторов.

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%.

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Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на зеленую электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.