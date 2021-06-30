Українська
$ 27,18
32,3
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Намерения ввести акциз на зеленую энергию – это позор для государства, – Гелетуха

30 июня 2021 16:36

Ирина Ненько Ирина Ненько

Глава правления БАУ считает, что введение нового налога на ток из ВИЭ остановит развитие чистых технологий в Украине

/ Фото: freepik.com

Намерения кабинета министров ввести акцизный сбор на производство электроэнергии из возобновляемых источников (ВИЭ) в Украине являются позором для государства, поскольку это остановит развитие чистых технологий в стране.

Реклама

Об этом написал председатель правления Биоэнергетической ассоциации Украины (БАУ) Георгий Гелетуха, сообщает "Znaj.ua".

"Законопроект №5600 в части акцизов на электроэнергию с ВИЭ – полный позор", – заявил Гелетуха.

При этом он разрушил миф о том, что зеленая энергетика якобы монополизирована, потому что на самом деле в секторе зеленой энергетики очень много внутренних и иностранных инвесторов.

Не пропусти!
Фото жены героя сборной Украины Артема Довбика. Ни за что не угадаете, где она работала!
Жена Артема Довбика Юлия

Напомним, Кабинет министров в начале июня зарегистрировал законопроект №5600 о внесении изменений в Налоговый кодекс, которым, среди прочего, предлагается ввести акцизный сбор на зеленую энергию в Украине по ставке 3,2%.

Реклама

Во время обсуждения проекта закона профильные ВИЭ ассоциации заявляли, что введение акцизного налога на зеленую электроэнергию де-факто ухудшает условия экономической деятельности ресурса производителей из возобновляемых источников, является грубым нарушением прав инвесторов, повредит инвестклимату и сделает невозможным привлечение средств в новые экологические проекты.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажа
Получить пенсию в 60 лет. Украинцев предупредили об увеличении трудового стажаЭкономика
Санкционный удар Зеленского по РФ и новая цена на газ – самое важное о деньгах за неделю
Санкционный удар Зеленского по РФ и новая цена на газ – самое важное о деньгах за неделюЭкономика
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавку
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавкуЭкономика
На пенсию –
На пенсию – "автоматом". Можно ли работать с электронной трудовой после достижения пенсионного возрастаЭкономика
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 год
Украинцам трижды повысят пенсии – график на 2021 годЭкономика
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужно
Пенсии в смартфоне. Как зайти в приложение Пенсионного фонда и зачем это нужноЭкономика

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять