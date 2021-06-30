Наміри запровадити акциз на зелену енергію – це ганьба для держави, – Гелетуха

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Наміри кабінету міністрів ввести акцизний збір на виробництво електроенергії із відновлюваних джерел (ВДЕ) в Україні є ганьбою для держави, оскільки це зупинить розвиток чистих технологій в країні.
Про це написав голова правління біоенергетичних асоціації України (БАУ) Георгій Гелетуха, повідомляє "Znaj.ua".
"Законопроєкт №5600 в частині акцизів на електроенергію із ВДЕ – повна ганьба", – заявив Гелетуха.
Водночас він зруйнував міф про те, що зелена енергетика нібито монополізована, тому що насправді в секторі зеленої енергетики дуже багато внутрішніх і іноземних інвесторів.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на зелену енергію в Україні за ставкою 3,2%.
Під час обговорення проєкту закону профільні ВДЕ асоціації заявляли, що введення акцизного податку на зелену електроенергію де-факто погіршує умови економічної діяльності ресурсу виробників із відновлюваних джерел, є грубим порушенням прав інвесторів, зашкодить інвестклімату та унеможливить залучення коштів в нові екологічні проєкти.