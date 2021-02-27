Лучший предохранитель от газовой войны: чем Украина ответит на завершение Nord Stream 2

В Киеве считают, что Москва не сможет больше шантажировать нас

Ответом Украины на завершение строительства газопровода "Северный поток – 2", по которому голубое топливо из России пойдет в Германию, может стать наша полная интеграция в открытый и конкурентный энергетический рынок.

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Об этом на виртуальной дискуссии "Является ли "Северный поток – 2" проектом ЕС и Германии? Диссонанс европейских голосов" под эгидой Атлантического совета заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, сообщает Укринформ.

По ее словам, сейчас Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести вред нашей энергетической безопасности. Но, безусловно, завершение этого проекта подорвет такую безопасность.

"Ответом может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза, – это еще один из путей, которые мы видим в Киеве. Поэтому ответ прост, и он был отражен в нашей принципиальной позиции во время переговоров над новым контрактом с "Газпромом" – полностью основывать его на законодательстве ЕС", – ответила вице-премьер на вопрос, какие предохранители имеет Украина против повторения многочисленных газовых войн, которые в прошлом не раз развязывала Россия против Украины и Европы.

Она напомнила, что Россия неоднократно прибегала к радикальным действиям, пытаясь снизить уровень поставок газа и оставить украинцев и европейских потребителей без газа. Киев ответил на это срочным подписанием в 2014-2015 годах соглашения о реверсных поставках газа со Словакией, Польшей и другими соседними странами.

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"Когда Россия переходила к радикальным действиям, мы придерживались наших обязательств и оставались надежным поставщиком газа как в Европу, так и по Украине. Поэтому ни украинцы, ни граждане ЕС не почувствовали этих радикальных шагов со стороны Российской Федерации. При этом, безусловно, эти шаги не оставались без внимания украинского правительства, мы раскрывали такие действия России везде и при любой возможности", – сказала вице-премьер.

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Она напомнила, что Украина и ЕС обновили приложения по энергетике в Соглашении об ассоциации, где стороны приняли на себя обязательства формировать общий рынок газа и электроэнергии.

"Думаю, это будет лучшим предохранителем", – добавила Стефанишина.

Напомним, 1200-километровый российский трубопровод готов на 94%, однако это не значит, что его легко будет завершить. Из-за угрозы санкций США из проекта Nord Stream 2 вышли уже 18 европейских компаний.

Также сообщалось, что "Северный поток – 2" покидают пять кредиторов, из-за чего Россия теряет 1,1 млрд евро.

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