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В Германии хотят договориться с Байденом, достроить Nord Stream 2 и снять санкции с России

1 февраля, 15:34

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Бундестаге считают, что Байдену хватает своих проблем и на европейские не будет времени

Члены коалиционной Социал-демократической партии в Германии критикуют американские санкции против российского газопровода "Северный поток – 2" и утверждают, что пора пойти на диалог с Россией и соглашение с США в деле отмены санкций.

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Об этом сообщает Польское радио.

Председатель парламентской группы Социал-демократической партии в Бундестаге Рольф Муцених призвал федеральное правительство Германии занять жесткую позицию в споре за проект "Северный поток – 2".

"Мы зависимы от этого газопровода из-за необходимости обеспечить безопасность поставок на переходном этапе к климатической нейтральности и чтобы уменьшить зависимость от сырья из других стран", – сказал он газете Welt am Sonntag.

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Как считает политик, спор с американцами за данный проект и их санкции можно решить. По его мнению, администрация Демократической партии может быть открыта для переговоров на эту тему, поскольку у президента Джо Байдена слишком много внутренних проблем и "не будет времени заниматься этими, за которые отвечает".

Напомним, еще в бытность вице-президентом США Джо Байден во время своего визита в Стокгольм в августе-2016 раскритиковал соглашение ряда европейских стран по созданию "Северного потока – 2" и назвал его "плохой сделкой для Европы".

Свои слова он повторил спустя пять лет, в январе-2021, когда стал президентом США.

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