Найкращий запобіжник від газової війни: чим Україна відповість на завершення Nord Stream 2

У Києві вважають, що Москва не зможе більше шантажувати нас

Відповіддю України на завершення будівництва газопроводу "Північний потік – 2", яким блакитне паливо з Росії піде до Німеччини, може стати наша повна інтеграція у відкритий і конкурентний енергетичний ринок.

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Про це на віртуальній дискусії "Чи є "Північний потік – 2" проєктом ЄС та Німеччини? Дисонанс європейських голосів" під егідою Атлантичної ради заявила віцепрем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина, повідомляє Укрінформ.

За її словами, зараз Росія не має жодних інструментів, щоб завдати шкоди нашій енергетичній безпеці. Але, безумовно, завершення цього проєкту підірве таку безпеку.

"Відповіддю може бути наша інтеграція в європейський ринок і формування єдиного простору для конкуренції, щоб відкрити ринок для компаній Євросоюзу, – це ще один із шляхів, які ми бачимо в Києві. Тому відповідь проста, і вона була відображена в нашій принциповій позиції під час переговорів над новим контрактом з "Газпромом" – повністю засновувати його на законодавстві ЄС", – відповіла віцепрем'єр на запитання, які запобіжники має Україна проти повторення численних газових воєн, які в минулому не раз розв'язувала Росія проти України та Європи.

Вона нагадала, що Росія неодноразово вдавалася до радикальних дій, намагаючись знизити рівень поставок газу і залишити українців і європейських споживачів без газу. Київ відповів на це терміновим підписанням у 2014-2015 роках угоди про реверсні поставки газу зі Словаччиною, Польщею та іншими сусідніми країнами.

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"Коли Росія переходила до радикальних дій, ми дотримувалися наших зобов'язань і залишалися надійним постачальником газу як до Європи, так і по Україні. Тому ні українці, ні громадяни ЄС не відчули цих радикальних кроків з боку Російської Федерації. При цьому, безумовно, ці кроки не залишалися без уваги українського уряду, ми розкривали такі дії Росії скрізь і при першій-ліпшій нагоді", – сказала віцепрем'єр.

Вона нагадала, що Україна і ЄС обновили додатки з енергетики в Угоді про асоціацію, де сторони взяли на себе зобов'язання формувати спільний ринок газу і електроенергії.

"Думаю, це буде найкращим запобіжником", – додала Стефанишина.

Нагадаємо, 1200-кілометровий російський трубопровід готовий на 94%, однак це не означає, що його легко буде завершити. Через загрозу санкцій США з проєкту Nord Stream 2 вийшли вже 18 європейських компаній.

Також повідомлялося, що "Північний потік – 2" покидають п'ять кредиторів, через що Росія втрачає 1,1 млрд євро.

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