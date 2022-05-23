Израиль изменил политику по отношению к украинцам – что теперь позволили делать беженцам

Украинцы, выехавшие за границу из-за войны, будут иметь дополнительные возможности в Израиле

Украинцы могут найти не только убежище в Израиле, но и работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В понедельник, 23 мая, в министерстве внутренних дел Израиля изменили решение по поводу украинских беженцев.

Как сообщило местное издание YnetNews, по словам главы израильского МИД Аелет Шакед, гражданам Украины разрешат работать в стране.

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Ранее Шакед подверглась мощной волне критики, поскольку Израиль не хотел приютить больше спасшихся от войны украинцев. Беженцы тоже не могли получить официальную работу.

Право на работу в Израиле

Информацию о предоставлении разрешения на трудоустройство для украинцев в Израиле подтвердили и в украинском посольстве. Переговоры продолжались очень долго, и наконец МИД Израиля решил отменить предварительный запрет.

"Посольство приветствует решение Министерства, которое является беспрецедентным для местного законодательства", – отметили в ведомстве.

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Нововведение позволит украинцам легально получить работу на территории Израиля и зарабатывать на проживание до завершения войны в Украине. Какой будет процедура оформления разрешений, сейчас определяют профильные органы.

Временно перемещенным украинцам также продлили срок пребывания в Израиле. Они могут легально проживать в стране еще месяц – до конца июня 2022 года.

Критика Шакед

Вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину, в середине марта, министер Аелет Шакет объявила, что украинские беженцы смогут получить убежище в стране. Однако Израиль готов был принять 5000 неевреев на несколько месяцев с условием, что они покинут территорию, как только закончится война.

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Больше возможностей у тех, кто имеет родственников в Израиле. Таких граждан Украины готовы принять неограниченное количество. Впрочем, проблема заключалась в том, что беженцы не могли себя поддерживать финансово, ведь не имели разрешений на работу в Израиле.

Потеря помощи в Чехии

Украинские беженцы в Чехии, бесплатно получающие питание и средства гигиены, возможно потеряют право на получение гуманитарных дотаций. Речь идет о финансовой поддержке в размере 5000 крон, или ориентировочно 200 евро.

Соответствующую информацию содержит поправка к закону "lex Ukrajina", регулирующему правила приема в Чехии украинских беженцев. Среди других поправок – теперь владельцы жилья, которые бесплатно поселили украинцев, будут получать "дотации солидарности", даже если беженцы сами оплачивают газ и электроэнергию.

Денежной помощи на 5000 крон или 6300 грн хватает на покрытие первичных выплат. Украинцам их выплачивают за месяц, на который они получили визу защиты. Поддержку оказывают в течение нескольких месяцев, если у беженца нет других источников дохода.

Ранее "Сегодня" рассказывали, почему украинские беженцы могут потерять денежную помощь в Польше, а также рассказывали все о жизни в Чехии: стоимость продуктов, транспорта и жилья.