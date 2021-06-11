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Больше не "зона максимального риска": Израиль разрешил полеты в Украину

11 июня 2021 15:01

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Вместе с Украиной, послабления получили Эфиопия и Турция

Израиль открыл полеты в Украину / Фото: Pixabay и twitter.com/kann_news

Израиль открыл полеты в Украину / Фото: Pixabay и twitter.com/kann_news

Правительство Израиля исключило Украину, Эфиопию и Турцию из списка стран, куда был запрещен вылет из Израиля ("страны максимального риска").

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Об этом в пятницу, 11 июня, сообщает издание Newsru.co.il.

В то же время одобрено продление до 27 июня действующих правил выезда из страны, введенных на фоне пандемии коронавируса в мире.

Разрешение на полеты между Украиной и Израилем начнет действовать с 15 июня, при этом решено оставить в "черном списке" Россию, поскольку в последние недели эпидемиологическая ситуация там ухудшается.

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Кроме того, решено продлить срок действия основных положений авиационных правил до 30 июня, но отменить запрет на проход в пассажирский терминал "второстепенных" сопровождающих. Будет отменено и требование к авиаперевозчикам по минимальному числу стоек при регистрации на рейс (введенное для обеспечения социальной дистанции между пассажирами).

Напомним, 28 мая Минздрав Израиля продлил запрет на поездки в Украину и ряд других стран, посчитав их небезопасными с эпидемиологической точки зрения. Тогда в список стран с высоким уровнем распространения COVID-19, кроме Украины, также попали Россия, Турция, Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Мексика и Эфиопия. Однако запрет не касался пассажиров стыковочных рейсов.

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