Русский
$ 27,11
32,99
  1. Новини економіки
  2. Економіка

Більше не "зона максимального ризику": Ізраїль дозволив польоти до України

11 червня 2021 15:01

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Разом з Україною, послаблення отримали Ефіопія та Туреччина

Ізраїль відкрив польоти до України / Фото: Pixabay і twitter.com/kann_news

Ізраїль відкрив польоти до України / Фото: Pixabay і twitter.com/kann_news

Уряд Ізраїлю виключив Україну, Ефіопію і Туреччину зі списку країн, куди був заборонений виліт з Ізраїлю ("Країни максимального ризику").

Реклама

Про це в п'ятницю, 11 червня, повідомляє видання Newsru.co.il .

Водночас схвалено продовження до 27 червня діючих правил виїзду з країни, запроваджених на тлі пандемії коронавірусу у світі.

Дозвіл на польоти між Україною та Ізраїлем почне діяти з 15 червня, при цьому вирішено залишити в "чорному списку" Росію, оскільки в останні тижні епідеміологічна ситуація там погіршується.

Читайте також: Ізраїль оновив правила в'їзду для українців: покрокова інструкція для туриста

Не пропусти!
Міс збірної Хорватії: Ковачіч закохався в дівчину з церковного хору
Ізабель Андріяніч - дружина Матео Ковачіча
Реклама

Окрім того, вирішено продовжити строк дії основних положень авіаційних правил до 30 червня, але скасувати заборону на прохід в пасажирський термінал "другорядних" супроводжуючих. Буде скасовано і вимогу до авіаперевізників щодо мінімального числа стійок при реєстрації на рейс (запроваджену для забезпечення соціальної дистанції між пасажирами).

Нагадаємо, 28 травня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю подовжило заборону на поїздки до України і низки інших країн, вважаючи їх небезпечними з епідеміологічної точки зору. Тоді до списку країн з високим рівнем поширення COVID-19, окрім України, також потрапили Росія, Туреччина, Аргентина, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика і Ефіопія. Однак заборона не стосувалася пасажирів стикувальних рейсів.

Про що ще повідомляють новини "Сьогодні", дивіться в сюжетах:

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплати
Індексація пенсій: кому, коли і на скільки піднімуть виплатиЕкономіка
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скільки
В Україні буде чергове підвищення пенсій: у кого вони стануть більше і на скількиЕкономіка
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячам
Індексація пенсій пенсіонерам, що працюють: обіцяли мільйону, а дали 300 тисячамЕкономіка
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить Пенсфонд
Підвищення пенсій працюючим пенсіонерам: про що мовчить ПенсфондЕкономіка
Українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: коли і на скільки
Українцям знову хочуть підвищити пенсійний вік: коли і на скількиЕкономіка
Перевипустили sim-картку та набрали кредитів. Набирає популярності новий вид шахрайства
Перевипустили sim-картку та набрали кредитів. Набирає популярності новий вид шахрайстваЕкономіка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти