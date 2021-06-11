Більше не "зона максимального ризику": Ізраїль дозволив польоти до України

Ізраїль відкрив польоти до України / Фото: Pixabay і twitter.com/kann_news

Уряд Ізраїлю виключив Україну, Ефіопію і Туреччину зі списку країн, куди був заборонений виліт з Ізраїлю ("Країни максимального ризику").

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Про це в п'ятницю, 11 червня, повідомляє видання Newsru.co.il .

Водночас схвалено продовження до 27 червня діючих правил виїзду з країни, запроваджених на тлі пандемії коронавірусу у світі.

Дозвіл на польоти між Україною та Ізраїлем почне діяти з 15 червня, при цьому вирішено залишити в "чорному списку" Росію, оскільки в останні тижні епідеміологічна ситуація там погіршується.

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Окрім того, вирішено продовжити строк дії основних положень авіаційних правил до 30 червня, але скасувати заборону на прохід в пасажирський термінал "другорядних" супроводжуючих. Буде скасовано і вимогу до авіаперевізників щодо мінімального числа стійок при реєстрації на рейс (запроваджену для забезпечення соціальної дистанції між пасажирами).

Нагадаємо, 28 травня Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю подовжило заборону на поїздки до України і низки інших країн, вважаючи їх небезпечними з епідеміологічної точки зору. Тоді до списку країн з високим рівнем поширення COVID-19, окрім України, також потрапили Росія, Туреччина, Аргентина, Бразилія, ПАР, Індія, Мексика і Ефіопія. Однак заборона не стосувалася пасажирів стикувальних рейсів.

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