Дефицит бензина с нами надолго? Кому придется прикрутить "хотелки"

Эксперт рассказал, когда и почему снова начнет расти спрос на разные виды топлива

Ситуация с дефицитом будет сложной еще долгое время / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Через месяц-полтора ситуация с дефицитом бензина стабилизируется, но очереди на АЗС никуда не исчезнуть, ведь топлива по-прежнему не будет хватать на всех.

Об этом рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук в интервью "Kosatka Media".

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По его словам, через полтора-два месяца снова начнет расти спрос на горючее из-за сельхозпроизводителей и сбора урожая.

"Гражданам следует быть сознательными. Надо экономить. Сейчас не время для каких-то ненужных поездок. Следует "прикручивать" хотелки, больше пользоваться общественным транспортом или совсем никуда не ехать", – рассказывает эксперт.

Косянчук призывает пустить больше топлива на нужды армии, которая сейчас для страны важнее всего, а также для сотрудников ГСЧС, критической инфраструктуры, медиков и тех, кто эвакуирует население.

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"Ситуация напряженная, но не безнадежная. Все настроены для того, чтобы ее выровнять. Будет сложно еще долго", – резюмировал Косянчук.

Что происходит на АЗС?

13 мая ситуация на украинских заправках достаточно сложная. По данным сайта AutoRia, в продаже вообще нет бензина А-95+.

На некоторых АЗС нет не только премиального, но и популярного бензина А-95, а топливо А-92 найти практически нереально.

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Цены по прежнему регулирует правительство, поэтому ситуация выглядит так:

Ситуация на заправках 13 мая / Фото: auto.ria.com

Ранее "Сегодня" рассказывали, где за литр автогаза просят 40 гривен и писали, что будет с ценами на АЗС после завоза в Украину американского и европейского топлива.