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Дефіцит бензину з нами надовго? Кому доведеться прикрутити "хотілки"

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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13 травня, 14:49
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Експерт розповів, коли і чому знову почне зростати попит на різні види пального
Ситуація з дефіцитом буде складною ще довгий час
Ситуація з дефіцитом буде складною ще довгий час / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Через місяць-півтора ситуація з дефіцитом бензину стабілізується, але черги на АЗС нікуди не зникнуть, адже пального, як і раніше, не вистачатиме на всіх.

Про це розповів експерт ринку нафтопродуктів Леонід Косянчук в інтерв'ю "Kosatka Media".

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За його словами, за півтора-два місяці знову почне зростати попит на пальне через сільгоспвиробників та збирання врожаю.

"Громадянам слід бути свідомими. Треба заощаджувати. Наразі не на часі якісь непотрібні поїздки. Слід "прикручувати" хотілки, більше користуватися громадським транспортом або нікуди не їхати", – розповідає експерт.

Косянчук закликає пустити більше палива на потреби армії, яка зараз для країни найважливіша, а також для співробітників ДСНС, критичної інфраструктури, медиків та тих, хто евакуює населення.

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"Ситуація напружена, але не безнадійна. Усі налаштовані на те, щоб її вирівняти. Буде важко ще довго", – резюмував Косянчук.

Що відбувається на АЗС?

13 травня ситуація на українських заправках є досить складною. За даними сайту AutoRia, у продажу взагалі немає бензину А-95+.

На деяких АЗС немає не лише преміального, а й популярного бензину А-95, а паливо А-92 знайти майже неможливо.

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Ціни, як і раніше, регулює уряд, тому ситуація виглядає так:

Ситуація на заправках 13 травня
Ситуація на заправках 13 травня / Фото: auto.ria.com

Раніше "Сьогодні" розповідали, де за літр автогазу просять 40 гривень та писали, що буде з цінами на АЗС після завезення в Україну американського та європейського палива.

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