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"Ракети – це не рішення": Гейтс вважає, що Ілон Маск зайнятий не тими проблемами

18 лютого, 10:03

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Мільярдер натякнув, що Маску і Безосу слід звернути увагу на екологію та вакцини

Засновник Microsoft мільярдер Білл Гейтс розповів, що він – не "людина Марса" і, на відміну від Ілона Маска, вважає, що краще вирішувати проблеми на Землі, а не в космосі.

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Про це Гейтс заявив в подкасті Sway Кари Свішер для New York Times Opinion.

Коли мова зайшла про Ілона Маска (Tesla, SpaceX) і Джеффа Безоса (Amazon), Гейтс зазначив, що не поділяє тягу інших мільярдерів до космосу, тому що вважає за краще вирішувати проблеми людства на Землі.

"Я не думаю, що ракети – це рішення. Але, можливо, я щось пропускаю" , – сказав Гейтс.

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Засновник Microsoft додав, що краще витратить гроші на вакцини від кору, ніж полетить у космос:

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"Мій фонд може купити вакцину від кору і врятувати чиєсь життя за 1000 доларів. Тому, що б я не робив, я завжди думаю: а я ж міг би витратити ці 1000 доларів на покупку вакцини" .

Гейтс закликав не недооцінювати Маска за внесок, який той зробив у сфері розробки електрокарів. Однак при цьому Білл Гейтс уточнив, що легкові автомобілі – далеко не головна загроза для клімату. Промисловість, наприклад, призводить до більшої кількості викидів, а тому, на думку Гейтса, краще зайнятися цим питанням.

До речі, також Гейтс запропонував робити по три ін'єкції вакцини від коронавірусу. Він упевнений, що це може запобігти важким випадкам перебігу COVID-19.

Крім того, Білл Гейтс припустив, як запобігти новій пандемії. Мільярдер пропонує сформувати глобальну систему оповіщення та провести масове тестування. Такі ініціативи обійдуться в десятки мільярдів доларів щороку.

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