Крали елітні автівки заради викупу та перепродажу. В Україні викрили велике злочинне угруповання

Поліція викрила злочинне угруповання, учасники якого крали елітні автомобілі в декількох областях України. Викрадені авто ховали в гаражних кооперативах, а потім або перепродували в якості двійників, або повертали власникам за викуп. Правоохоронці підозрюють, що прикриття автокрадіїв забезпечували два кримінальних авторитети, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

"Задокументовано причетність цієї групи до викрадення 8 автомобілів, всі автомобілі вилучені. Всі фігуранти затримані, наразі проходять судові засідання щодо обрання запобіжного заходу. Організатору обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою", – розповів начальник департаменту карного розшуку Нацполіції Вадим Дзюбинський.

Відео: Сьогодні

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Поліція в межах розслідування провела понад 50 обшуків в Києві, Харкові, Полтавській і Черкаській областях. Під час обшуків виявлено та вилучено обладнання для крадіжки машин, підроблені автомобільні номерні знаки та зброю.

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Крім того, учасники угруповання проявляли агресію до оперативників. Зокрема, вони намагалися залякувати поліцейських, підпалювали і пошкоджували службові автомобілі.

Нагадаємо, в 2020 році в Україні посилили покарання за крадіжку та викрадення авто. Санкції тепер передбачають обмеження волі на строк від трьох до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Покарання у вигляді штрафу при цьому скасовується.

Крім того, експерти і жертви грабіжників раніше розповіли сайту "Сьогодні", як захистити авто від угону.

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