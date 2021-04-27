Як не вскочити в халепу при купівлі вживаного авто: ТОП-5 шахрайських схем

Покупка нової машини для багатьох українців залишається недосяжною мрією, тому виходом із ситуації може стати купівля авто з пробігом – "українця", "американця" чи "євробляхи". Як знайти доглянутий і добре обслужений вживаний автомобіль, і разом з тим не вскочити у халепу після купівлі?

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Компанія carVertical дослідила записи з національних і приватних реєстрів, страхових компаній і баз даних викрадених авто двох десятків європейських країн, що стосувалися понад мільйона машин, і з’ясувала, що одна з головних проблем ринку "євроблях" – покупці не можуть швидко виявити шахрайські схеми з вживаними авто. Старі автомобілі можуть чудово виглядати зовні, однак детальна перевірка виявляє безліч прихованих дефектів, які несподівано, але неминуче призведуть до дорого ремонту. Найбільш поширеними є п’ять видів шахрайства під час продажу вживаного авто.

Автомобіль був пошкоджений у ДТП

Майже третина (31%) всіх автомобілів, перевірених через платформу carVertical, отримували пошкодження в аваріях. Тому під час вибору автомобіля рекомендується перевірити зазори між елементами кузова. Якщо вони дуже різняться, це може вказувати на пошкодження деталей або дешевий, неякісний кузовний ремонт. Недобросовісні продавці та шахраї намагаються приховати такі дефекти, тому покупцеві необхідно ретельно оглянути елементи кузова зблизька.

Майстер СТО "Автобот", Павло Буравльов, радить:

"Перед покупкою – обов'язково пригнати на СТО і підняти на підйомник, провести діагностику. Це ваше право. Машини продаються погано і продавець завжди погодиться, якщо хоче продати. Це привід збити ціну. Там сайлентблок потік, тут – скол, там – вм'ятина. Можна збити до 500 баксів з льоту".

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Скручений пробіг

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Кожен шостий автомобіль (16,7%) мав скручений пробіг. Шахрайство з пробігом дуже поширене серед нечистих на руку ділків, які імпортують вживані авто та намагаються продати їх з заниженими показниками одометра. Особливо часто зустрічається змотаний пробіг у дизельних автомобілях.

Разова корекція одометра – дешева послуга на "чорному ринку", проте вона може збільшити вартість автомобіля на 25%. Відмотаний пробіг виявити нескладно. Зношеність деяких елементів автомобіля може говорити сама за себе. Якщо сидіння, кермо або перемикач передач виглядають сильно зношеними, але пробіг – невеликий, це одна з перших ознак, що варто пошукати інший автомобіль.

За словами Павла Буравльова, якщо авто б/у, то загалом байдуже, скільки у нього пробігу і чи було воно бите.

"Сама по собі "битість" нічого не означає для покупця. Інформація має полягати в тому, чи збереглася нормальна геометрія автомобіля, чи є подушки безпеки (зазвичай це можна перевірити і самому), в якому стані ходова і чи варили кузов. А це теж можна перевірити тільки на СТО", – каже експерт.

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Крадений автомобіль

Купівля викраденого автомобіля – це, мабуть, найгірше, що може трапитися з покупцем автомобіля. Зазвичай у такому випадку у нещасливих нових власників транспортні засоби конфіскують, а от повернути гроші може бути складно, часто – нереально. За останні 12 місяців у carVertical ідентифікували кілька сотень крадених автомобілів, заощадивши покупцям значні кошти і час.

"Оформляти угоди потрібно у МРЕВ (сервісні центри МВС – Ред.). Якщо продавець пропонує оформити довіреність, треба насторожитися. Адже йому це невигідно: ви будете кататися, штрафи з камер будуть надходити йому. А отже, довіреність – це якась каверза. Можливо, автомобіль крадений. Але ще більше довіреність невигідна вам – адже ви не отримуєте права власності на авто, хоч і можете його продати", – каже Павло Буравльов.

Автомобіль використовували як таксі або здавали в прокат

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Деякі водії навіть не підозрюють, що їхній автомобіль раніше використовували в якості таксі або здавали в оренду. Такі машини, зазвичай, мають великий пробіг. І внаслідок експлуатації переважно в міських умовах (де частіше бувають пробки та затори) – вже досить зношені. Та й обслуговували їх зазвичай не дуже якісно, часто економлячи на запчастинах та розхідниках.

Ціна автомобіля занадто низька

Покупцям вживаних авто краще уникати підозріло дешевих машин, хоча для багатьох це досить велика спокуса. Якщо ціна занадто гарна, щоб бути правдивою, покупцеві варто особливо ретельно перевірити автомобіль, також порівнюючи його з аналогічними варіантами на інших авторинках. На перший погляд, такий варіант може виглядати дуже привабливим, але на практиці може виявитися, що автомобіль пригнаний з-за кордону та у нього скручений пробіг, або має серйозні приховані дефекти. Як наслідок – покупцеві краще відразу зупинитися та пошукати інший автомобіль.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" писав, що на пільгове розмитнення "євроблях" встигнуть не всі, і назвав три проблеми. Виявилося, що навіть коли власник автомобіля на єврономерах буде дуже квапитися, шансів мало. Багато залежить від державних органів влади, і не лише українських.

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