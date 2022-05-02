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Поездка за пол зарплаты: в Киеве фиксируют космические цены на такси

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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2 мая, 19:38
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Киевляне шокированы стоимостью поездки в одном из сервисов такси во время войны
Проверяем, всегда ли столичные таксисты выставляют заоблачные цены
Проверяем, всегда ли столичные таксисты выставляют заоблачные цены / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Жители Киева жалуются на "военные тарифы" сервисах такси. Вызвать машину на вокзал может стоить кому-то пол зарплаты.

Как передает "Сегодня", один из пользователей Uklon зафиксировал стоимость поездки на уровне 2393 гривни.

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Проехать нужно было чуть больше 18 километров, с улицы Андрея Малышко, 23 до Центрального вокзала в столице. Таким образом, стоимость одного километра была на уровне 130 грн.

Поездка за 2393 грн
Поездка за 2393 грн / Фото: dtp.kiev.ua

Некоторые пользователи в комментариях к сообщению подтвердили, что цены вполне реальны для ночного тарифа не только в упомянутой службе такси, но и для всех сервисов. Киевлянка призналась, что 30 апреля за поездку с Подола на Троещину просили от 2500 до 2700 гривен.

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Киевляне не в первый раз сталкиваются с такими ценами
Киевляне не в первый раз сталкиваются с такими ценами / Фото: скриншот

Дневные тарифы

Редакция "Сегодня" проверила, всегда ли теперь такие тарифы в службах такси. Для проверки взяли четыре популярных сервиса – Uklon, Uber, Bolt и "Опти". Адреса указывали те же – с улицы Малышко до площади Вокзальной, 1.

Поездка по тому же адресу, цена по состоянию на 2 мая
Поездка по тому же адресу, цена по состоянию на 2 мая / Фото: скриншот

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Проверка показала, что 2 мая днем за такой маршрут водители просят от 169 до 300 гривен. Дешевле всего обойдется заказ "Стандарта", дороже будут стоить уровни "Комфорт" или "Бизнес". Самая высокая цена достигает 325 грн за поездку.

Поездка по тому же адресу, цена по состоянию на 2 мая
Поездка по тому же адресу, цена по состоянию на 2 мая

Цена за поездку 2 мая
Цена за поездку 2 мая / Фото: скриншот

Цена за поездку 2 мая
Цена за поездку 2 мая / Фото: скриншот

Такси во время войны

После полномасштабного вторжения России в Украину, в зонах боевых действий прекратили оказывать немало услуг, в том числе вышли из рынка и таксисты. В середине апреля сервис Uber сообщил о возобновлении работы в Киеве после получения разрешения от местных властей.

Как сообщили в пресс-службе такси, комиссию за обслуживание не будут брать, а все заработанное получать водители. Бесплатно предоставят 10 тыс. поездок госслужащим и работникам критической инфраструктуры, продолжающим восстанавливать столицу во время войны.

Довозят по промокодам также доноров в центры сдачи крови – в Киеве, Львове, Черновцах, Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Ровно и Луцке.

Сервисы такси, которые работают в Украине, также организовали немало поддержки во время войны. Бесплатно перевозят военных, волонтеров и медиков, а также предлагают подвезти людей на границу. Водители могут пожертвовать деньги из поездки на гуманитарную помощь, перевозят и продукты и товары первой необходимости из-за границы.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что с 24 февраля стоимость такси поднялась в 2,5 раза. За поездку в Киеве просили до полутысячи гривен. Узнайте также, как недобросовестные риелторы и владельцы недвижимости спекулируют на низких ценах на аренду квартир.

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