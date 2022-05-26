Где жить после войны: украинцам предложат новый вариант решения жилищных проблем

Восстановление разрушенного жилья и строительство новых домов для украинцев, потерявших жилье из-за войны, может занять много времени и потребует больших инвестиций. Поэтому власти рассматривают вариант с арендой жилья.
Об этом сказал в комментарии Экономической правде глава Офиса президента Кирилл Тимошенко.
В разработке алгоритма аренды задействованы участники рынка. Переговоры с представителями власти уже ведутся.
"Будем рассматривать все варианты", – сказал Кирилл Тимошенко.
При этом в Офисе президента не отказываются от строительства нового жилья и выкупа готовых квартир. Так власти хотят решить проблемы украинцев, которые годами стоят в очереди на получение жилья.
Жилье для переселенцев
Государство уже собирает данные об утраченном жилье. Кроме информации о состоянии здания, следует уточнить, есть ли у человека, где проживать временно. В то же время разрушенные здания следует разделить на категории:
- полностью разрушенные;
- нуждаются в реконструкции;
- нуждаются в капремонте.
"Сегодня" уже писали, какую концепцию временного, но качественного жилья для переселенцев предлагают архитекторы. Также мы рассказывали, за сколько сейчас можно купить квартиру в окрестностях Киева.