Где жить после войны: украинцам предложат новый вариант решения жилищных проблем

В Украине пока оперативно восстанавливают от бомбардировок критически важную инфраструктуру

Для вынужденных переселенцев могут арендовать временное жилье / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Восстановление разрушенного жилья и строительство новых домов для украинцев, потерявших жилье из-за войны, может занять много времени и потребует больших инвестиций. Поэтому власти рассматривают вариант с арендой жилья.

Об этом сказал в комментарии Экономической правде глава Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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В разработке алгоритма аренды задействованы участники рынка. Переговоры с представителями власти уже ведутся.

"Будем рассматривать все варианты", – сказал Кирилл Тимошенко.

При этом в Офисе президента не отказываются от строительства нового жилья и выкупа готовых квартир. Так власти хотят решить проблемы украинцев, которые годами стоят в очереди на получение жилья.

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Жилье для переселенцев

Государство уже собирает данные об утраченном жилье. Кроме информации о состоянии здания, следует уточнить, есть ли у человека, где проживать временно. В то же время разрушенные здания следует разделить на категории:

полностью разрушенные;

нуждаются в реконструкции;

нуждаются в капремонте.

"Сегодня" уже писали, какую концепцию временного, но качественного жилья для переселенцев предлагают архитекторы. Также мы рассказывали, за сколько сейчас можно купить квартиру в окрестностях Киева.