Зарплаты растут, а денег больше не становится. Кто в Украине стал реально богаче?

В сентябре зарплаты украинцев снова пошли в рост после падения в августе, достигнув почти 12000 гривен.

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По данным Госслужбы статистики, средняя зарплата в сентябре на 4,8% больше, чем в августе.

Чего ожидать дальше – выяснил сайт "Сегодня".

Как изменились зарплаты

Как видно из данных Госслужбы статистики, средняя номинальная, то есть, без учета инфляции, зарплата по Украине в сентябре оказалась больше не только в сравнении с августовской зарплатой, но и с июльской – тогда заработки были соответственно 11446 грн и 11804 грн.

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Реальная, то есть с учетом инфляции, зарплата увеличилась к августу 2020 года на 4,3%, к сентябрю 2019 года – на 9,7%. То есть средний украинец теперь считается богаче, чем он был год назад почти на 10%.

Но – средний, так как в зависимости от регионов и сфер занятости, зарплаты увеличились по-разному. А в отельном бизнесе и общепите они по-прежнему меньше, чем год назад, хотя больше, чем в августе 2020 года.

Что по регионам

В разрезе регионов зарплаты выросли везде – от Киева, где они традиционно самые высокие – 17253грн (+2,7% или 458 грн по сравнению с августом), до Волынской области, где они сам низкие – 9776 грн (+7% или 647 грн). Разница в заработках между ними уменьшилась до 1,77 раза (месяц назад разрыв был 1,87 раза).

Уточним: речь идет о заработках без вычета налогов. На руки средний работник получает на 19,5% меньше. В Киеве чистая средняя зарплата по итогам сентября составила 13889 грн, в Волынской области – 7861 грн.

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Самое большой рост зарплат в Закарпатской области – на 12,5% (на 1236 грн). Меньше всего увеличились заработки в Донецкой области – на 2,5% (на 321 грн). В остальных областях зарплаты выросли от 2,6% в Киевской области до 7,7% в Львовской. Более подробно – см. инфографику.

Что по отраслям

В сравнении с августом, заработки в сентябре выросли во всех отраслях, кроме транспорта и почты (-1,4%), админуправления (-1%), финансовой деятельности (-1,9%) и у чиновников (-0,8%). Но общепит и отельный бизнес остается единственной сферой, где зарплаты меньше (6557 грн), чем год назад – это 96,7% от тех зарплат, которые были в сентябре 2019 года. Это самые низкие заработки в стране. Очевидно, что причиной тому – продолжающийся карантин: люди намного меньше ходят в кафе и рестораны, меньше путешествуют.

Самые низкие зарплаты, помимо отельного бизнеса и общепита, также в здравоохранении (8931 грн, или +5,2%) и в сфере операций с недвижимостью (9330 грн, или +0,6%).

Самые высокие заработки по итогам сентября оказались в IT-сфере – 20089 грн (+1,3%). Далее идут банковский сектор – 19332 грн (-1,9%) и научная и техническая деятельность – 17092 (+10,1%).

За счет чего выросли зарплаты

Экономисты отмечают, что на сентябрьский рост зарплат повлияли два главных фактора. Первый - повышение с 1 сентября минимальной зарплаты с 4723 грн до 5000 грн, второй – традиционный рост заработков в агросекторе – шла уборка урожая – и в сфере общепита и услуг – из-за курортного сезона.

"В агросекторе заняты порядка трех миллионов работников, в сезон уборки урожая им платят хорошо, зарплата комбайнеров, механизаторов достигает 25-30 тыс. грн. Это тоже сказалось на средних зарплатах", – уточнил Александр Охрименко.

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Олег Пендзин назвал еще две дополнительные причины значительного увеличения зарплат.

"Это выплата квартальных премий в отдельных отраслях, и, к сожалению, безработица, – анализирует Олег Пендзин. – Методика, по которой Госстатистики рассчитывает средние зарплаты, проста: весь фонд оплаты труда по стране, отрасли, региону делится на соответствующее количество работающих. В сентябре меньше сезонных работников в сфере сервиса и общепита, что стало дополнительным арифметическим фактором повышения средних заработков. В сумме все четыре причины и дали такой большой рост – почти на 5%".

Чего ожидать дальше

Экономисты осторожны в своих прогнозах по поводу дальнейшего изменения зарплат. Оба говорят о двух сценариях – оптимистическом и пессимистическом.

Если зарплаты за октябрь, по их оценкам, увеличатся в среднем еще на 100-200 грн, так как жесткого карантина в этом месяце не было, а экономическая деятельность активизировалась, то в ноябре возможно их снижение.

"В случае локдауна (жесткого карантина) – закрытие торгово-развлекательных центров, театров и кинотеатров, фитнес-центров, аквапарков и так далее, плюс прекращение работы автобусного и ж/д транспорта – средние зарплаты могут упасть в ноябре и декабре даже на 20% по сравнению с октябрьскими, или на 2-2,5 тыс. грн – прогнозирует Александр Охрименко. – Если локдауна не будет, то заработки сохранятся на уровне октября, плюс 100-200 грн".

Олег Пендзин опасается, что локдауна в Украине избежать вряд ли удастся. В пример он привел европейские страны, ситуация с коронавирусом в которых, по его оценке, является индикатором того, что вскоре ожидает и Украину.

По словам Пендзина, для прекращения распространения эпидемии, в Украине в ближайший месяц могут не только закрыть развлекательные заведения и так далее, но, по примеру Франции, ввести комендантский час.

"Такие жесткие ограничения сразу негативно скажутся на средних зарплатах – как в отраслях, так и по стране. Власти страны оказались перед непростым выбором", – резюмировал Олег Пендзин.

Также о том, какие нынче заработки в Украине и где платят больше, смотрите в сюжете

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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