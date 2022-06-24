Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Отступление из Северодонецка 👊 Литва против Кремля ☠ Наступление на Киев? Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

В банках новая тенденция – за сколько продают доллар ПриватБанк, Ощадбанк и ПУМБ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
24 июня, 16:58
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперт рассказал, что происходит на валютном рынке после получение Украиной статуса кандидата в ЕС
Доллар в банках поменял курс
Доллар в банках поменял курс / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Украинские банки обновили курс доллара. В пятницу, 24 июня, средний курс продажи американской валюты в финучреждениях снизился и составляет 35,5 грн/долл.

"Сегодня" рассказывают, сколько стоит валюта в самых популярных банках.

Реклама

По данным специализированного сайта "Минфин", ситуация выглядит так:

  • ПриватБанк – 35.2/35.6 грн/долл;
  • Ощадбанк – 35.1/35.7 грн/долл;
  • ПУМБ – 35,1/35,7 грн/долл;
  • Укрэксимбанк – 35.0/35.5 грн/долл;
  • Райффайзен Банк – 34.9/35.8 грн/долл;
  • Укргазбанк – 34.7/35.55 грн/долл;
  • Альфа-Банк – 34.8/35.5 грн/долл;
  • OTP Bank – 33.0/35.25 грн/долл;
  • Укрсиббанк – 29.26/29.55 грн/долл;
  • Универсал Банк – 34.4/35.7 грн/долл.

Доллар на черном рынке

Тем временем у спекулянтов курс американской валюты вырос, в продаже доллар повысился на 16 копеек, а в покупке – на 15 коп.

Обновленные данные по состоянию на пятницу, 24 июня, показывают, что средний курс продажи доллара составляет 35,47 грн (23 июня – 35,31 грн), а покупки – 35,35 грн (23 июня – 35,2 грн).

Реклама

Самый низкий курс продаж, который нам удалось найти среди предложений, – 35,38 грн/долл, а самый высокий – 35,75 грн/долл.

Однако учтите, что эксперты не рекомендуют обращаться к услугам черного рынка, поскольку существует огромное количество рисков.

Что происходит на валютном рынке?

ЕС официально признал Украину кандидатом на вступление в свои ряды, однако реакция международных рынков на это была неоднозначной, рассказал аналитик Roboforex Андрей Гойлов.

Реклама

Стоимость евробондов Украины со сроком погашения в 2022 году упала до отметки в 65% от номинала. Если боевые действия примут более активный характер, очевидно, данная тенденция сохранится и на текущей неделе.

"Курс ВВП-варрантов Украины возобновил падение, достигнув отметки в 29,25% от своей номинальной стоимости. Это наглядно демонстрирует, что инвесторов больше "вдохновляют" новости о полученных траншах международной финансовой помощи", – рассказывает эксперт.

Население страны по-прежнему больше продает иностранных валют, чем покупает, говорит Гойлов. В мае разница между объемами покупки и продажи составила 0,26 млрд долларов. Всего с начала боевого конфликта граждане Украины продали на наличном рынке 0,86 млрд долларов.

Это сдерживает рост курсов иностранных валют, однако продолжающаяся эмиссия гривны неминуемо приведет к ее девальвации. Пока НБУ удается удерживать ситуацию под контролем благодаря международной финансовой помощи.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США опустилась ниже уровня 35,50, а евро ослаб к отметке в 37,50. Позитивный эффект от решения регулятора позволить коммерческим банкам продавать иностранные валюты по рыночному курсу практически исчерпан.

"Сегодня" ранее писали, сколько курсов доллара существует в Украине параллельно и рассказывали, почему в России перестали выдавать депозиты в долларах.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Коммуналка
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Money-лайфхакер💰
Главное о деньгах
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс доллара в кассах банков (покупка/продажа)
1
ПриватБанк ПриватБанк
35.2/35.6
2
Ощадбанк Ощадбанк
35.1/35.7
3
ПУМБ ПУМБ
35.1/35.7
4
Укрэксимбанк Укрэксимбанк
35.0/35.5
5
Райффайзен Банк Райффайзен Банк
34.9/35.8
6
Укргазбанк Укргазбанк
34.7/35.55
7
Альфа-Банк Альфа-Банк
34.8/35.5
8
OTP Bank OTP Bank
33.0/35.25
9
Укрсиббанк Укрсиббанк
29.26/29.55
10
Универсал Банк Универсал Банк
34.4/35.7
Как не потерять деньги💰
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,73 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
41,97
-
-
57,49
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,95
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
Инфляция – показатель, показывающий, как в течение определенного времени изменились цены и тарифы на товары и услуги. Инфляции снижает покупательную способность денег. То есть, чтобы приобрести один и тот же товар, нам приходится тратить большие суммы.
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

21239.8

Dogecoin (DOGE)

0.07

Ethereum (ETH)

1207.46

Litecoin (LTC)

56.16

Ripple (XRP)

0.37

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять