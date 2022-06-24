У банках нова тенденція – за скільки продають долар ПриватБанк, Ощадбанк та ПУМБ

Експерт розповів, що відбувається на валютному ринку після набуття Україною статусу кандидата в ЄС

Долар у банках змінив курс / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Українські банки оновили курс долара. У п'ятницю, 24 червня, середній курс продажу американської валюти у фінустановах знизився та становить 35,5 грн/дол.

"Сьогодні" розповідають, скільки коштує валюта у найпопулярніших банках.

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За даними спеціалізованого сайту "Мінфін", ситуація виглядає так:

ПриватБанк – 35.2/35.6 грн/дол;

Ощадбанк – 35.1/35.7 грн/дол;

ПУМБ – 35,1/35,7 грн/дол;

Укрексімбанк – 35.0/35.5 грн/дол;

Райффайзен Банк – 34.9/35.8 грн/дол;

Укргазбанк – 34.7/35.55 грн/дол;

Альфа-Банк – 34.8/35.5 грн/дол;

OTP Bank – 33.0/35.25 грн/дол;

Укрсиббанк – 29.26/29.55 грн/дол;

Універсал Банк – 34.4/35.7 грн/дол.

Долар на чорному ринку

Тим часом у спекулянтів курс американської валюти зріс, у продажу долар підвищився на 16 копійок, а у купівлі – на 15 коп.

Оновлені дані станом на п'ятницю, 24 червня, показують, що середній курс продажу долара становить 35,47 грн (23 червня – 35,31 грн), а покупки – 35,35 грн. (23 червня – 35,2 грн.).

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Найнижчий курс продажів, який нам вдалося знайти серед пропозицій – 35,38 грн/дол, а найвищий – 35,75 грн/дол.

Однак, врахуйте, що експерти не рекомендують звертатися до послуг чорного ринку, оскільки існує величезна кількість ризиків.

Що відбувається на валютному ринку?

ЄС офіційно визнав Україну кандидатом на вступ до своїх лав, проте реакція міжнародних ринків на це була неоднозначною, розповів аналітик Roboforex Андрій Гойлов.

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Вартість євробондів України з терміном погашення у 2022 році впала до позначки 65% від номіналу. Якщо бойові дії набудуть активнішого характеру, очевидно, ця тенденція збережеться і на поточному тижні.

"Курс ВВП-варантів України відновив падіння, досягнувши позначки 29,25% від своєї номінальної вартості. Це наочно демонструє, що інвесторів більше "надихають" новини про отримані транші міжнародної фінансової допомоги", – розповідає експерт.

Населення країни, як і раніше, більше продає іноземних валют, ніж купує, каже Гойлов. У травні різниця між обсягами купівлі та продажу становила 0,26 млрд доларів. Усього з початку бойового конфлікту громадяни України продали на готівковому ринку 0,86 млрд. доларів.

Це стримує зростання курсів іноземних валют. Проте емісія гривні, що триває, неминуче призведе до її девальвації. Поки що НБУ вдається утримувати ситуацію під контролем завдяки міжнародній фінансовій допомозі.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США опустилася нижче за рівень 35,50, а євро послабився до позначки 37,50. Позитивний ефект від рішення регулятора дозволити комерційним банкам продавати іноземні валюти за ринковим курсом практично вичерпано.

"Сьогодні" раніше писали, скільки курсів долара існує в Україні паралельно та розповідали, чому в Росії перестали видавати депозити у доларах.