Закрытие дела "Роттердам +" стало логичным завершением 50 месяцев безосновательного расследования – экс-глава НКРЭКУ

Дмитрий Вовк считает правильным решение САП в четвертый раз закрыть дело "Роттердам +"

Дмитрий Вовк прокомментировал закрытие дела «Роттердам +»

Решение Специализированной антикоррупционной прокуратуры четвертый раз закрыть дело "Роттердам +" стало логичным и очевидным завершением 50-месячного безосновательного расследование.

Реклама

Об этом заявил экс-глава НКРЭКУ, бывший подозреваемый по делу Дмитрий Вовк.

"По случаю скорой 50-месячной годовщины с момента регистрациии"дела Роттердам +" состоялось знаковое событие – другой прокурор САП в четвертый раз закрыл дело", - заявил Волк на своей странице в Facebook.

Однако, несмотря на очевидную, по мнению Вовка, правоту прокуратуры, НАБУ начала медиа-атаку на нового прокурора.

"Они узнали о закрытии и начали свою работу – поливание грязью прокурора. Неискренность таких действий медийного дивизиона НАБУ в лице ЦПК (Центр противодействия коррупции – прим.) была очевидна еще вчера – личность прокурора была известна уже 3 недели, а поливание грязью только со вчерашнего дня", - добавил Вовк.

Реклама

Читайте также: "Роттердам+" закрыли в 4-й раз, эксперты не видят дальнейших перспектив этого дела, – СМИ

Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам +" из-за отсутствия в ней состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и высшим Антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам +" продолжалось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Реклама

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.