Закриття справи "Роттердам+" стало логічним завершенням 50 місяців безпідставного розслідування – екс-глава НКРЕКП

Дмитро Вовк вважає правильним рішення САП в четвертий раз закрити справу "Роттердам +"

Рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вчетверте закрити справу "Роттердам+" стало логічним і очевидним завершенням 50-місячного безпідставного розслідування.

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Про це заявив екс-глава НКРЕКП, колишній підозрюваний у справі Дмитро Вовк.

"З нагоди скорої 50-місячної річниці з моменту реєстрації "справи Роттердам+" відбулась знакова подія – інший прокурор САП в четвертий раз закрив справу", – заявив Вовк на своїй сторінці в Facebook.

Однак, попри очевидно, на думку Вовка, правоту прокуратури, НАБУ розпочала медіа-атаку на нового прокурора.

"Вони дізнались про закриття та почали свою роботу – поливання брудом прокурора. Нещирість таких дій медійного дивізіону НАБУ в особі ЦПК (Центр протидії корупції – прим.) була очевидна ще вчора – особа прокурора була відома вже 3 тижні, а поливання брудом лише з вчорашнього дня", – додав Вовк.

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Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом України.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам +" тривало більше 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

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Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих.