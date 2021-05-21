Новый прокурор принял логичное решение закрыть надуманное дело "Роттердам+", – Гончаренко

Дело, которое с самого начала было пустым и надуманным, закрыто уже в четвертый раз, подчеркнул нардеп

Решение нового прокурора САП по делу "Роттердам+" стало логичным и справедливым ввиду того, что оно было изначально сфабрикованным.

Реклама

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя решение прокурора.

"Сегодня НАБУ и Сережа Лещенко начали атаковать прокурора САП Дениса Демкива, потому что он вроде бы не оценил их многолетние спекуляции по так называемому делу "Роттердам+" и принял логичное решение его закрыть", – отметил Гончаренко.

Он отметил, что дело, которое с самого начала было пустым и надуманным, теперь закрыто уже в 4-й раз.

"Причем новым прокурором, которого так добивались лещенки-ситники. Надеюсь, что в этом абсурде под названием "Роттердам+" будет поставлена точка", – подытожил нардеп.

Реклама

Напомним, 20 мая САП уже в четвертий раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом Украины.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование дела "Роттердам+" продолжалось более 4 лет. В данный период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, все они подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не было установлено ни убытков от действия формулы, ни пострадавших.