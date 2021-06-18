Все покупки в долг, за наличкой – в город. Как 24 села уже год выживают без единого банкомата

Местные власти просят банк вернуть АТМ в центр громады. Финучреждение предлагает другой вариант, но люди не могут его реализовать

24 села – и ни одного банкомата. Так уже год живет Суботцевская громада в Кировоградской области. Людям приходится ездить за наличкой за 20-40 километров, в Знаменку или Кропивницкий, ведь рассчитаться карточкой просто негде. Об этом говорится в сюжете "Сегодня".

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Местные магазины бытовых товаров и одежды принимают только наличные деньги, но у жителей сел все средства – на картах. В итоге покупки делают в долг, фамилии клиентов заносят в список.

"Все берут в долг, потому что нет банкомата, негде снять деньги. Потом едут в Знаменку, снимают и приносят деньги", – рассказал продавец Максим Гивцы.

Раньше в центре села Суботцы был рабочий банкомат, но его убрали. В банке объясняют, что из-за угроз безопасности.

"Дело в том, что этот банкомат находился в опасном месте на оживленной трассе. Тем самым он поощрял преступников к совершению преступных действий", – сказала представительница банка Анжела Дзинзюра.

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Но сельский голова Андрей Боридченко уверен: в банке лукавят. По его словам, угроза преступлений – это лишь повод, а на самом деле банкомат убрали из-за нерентабельности.

Боридченко уже обратился к финучреждению с просьбой вернуть банкомат. Ведь когда на карточки переведут всех пенсионеров, ситуация с наличными станет еще хуже. В банке же советуют другой выход.

"Наличные на кассе. Для этого предпринимателю, который работает в селе, нужно обратиться в банк с предложением подключить услугу "наличные на кассе". Кассир выдает сумму до 500 гривен", – рассказала Дзинзюра.

Вот только оплата комиссий в таком случае ляжет на плечи предпринимателей. Поэтому они не соглашаются на предложенный банком вариант.

Такая ситуация в Украине – не редкость. По данным Госстата, в стране катастрофически мало банковских отделений и банкоматов. На сегодня банки имеются в 3,9% населенных пунктов, банкоматы – в 4,3%. Очевидно, что в первую очередь они отсутствуют в селах и небольших городах, где проживает треть населения Украины, или почти 14 млн человек.

Ранее сайт "Сегодня" уже разбирался, как снять с карточки пенсию, если в селе нет банкомата.