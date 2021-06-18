Всі покупки в борг, за готівкою – у місто. Як 24 села вже рік виживають без єдиного банкомату

Місцева влада просить банк повернути АТМ в центр громади. Фінустанова пропонує інший варіант, але люди не можуть його реалізувати

24 села – і жодного банкомату. Так уже рік живе Суботцевская громада в Кіровоградській області. Людям доводиться їздити за готівкою за 20-40 кілометрів, до Знам'янки або Кропивницького, адже розрахуватися карткою просто ніде. Про це йдеться в сюжеті "Сьогодні".

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Місцеві магазини побутових товарів і одягу приймають тільки готівку, але у жителів сіл всі кошти – на картах. В результаті покупки роблять в борг, прізвища клієнтів заносять у список.

"Всі беруть в борг, тому що немає банкомату, ніде зняти гроші. Потім їдуть в Знам'янку, знімають і приносять гроші", – розповів продавець Максим Гівці.

Раніше в центрі села Суботці був робочий банкомат, але його прибрали. У банку пояснюють, що через погрози безпеки.

"Справа в тому, що цей банкомат знаходився в небезпечному місці на жвавій трасі. Тим самим він заохочував злочинців до скоєння злочинних дій", – сказала представниця банку Анжела Дзінзюра.

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Але сільський голова Андрій Борідченко впевнений: в банку лукавлять. За його словами, загроза злочинів – це лише привід, а насправді банкомат прибрали через нерентабельність.

Борідченко вже звернувся до фінустанови з проханням повернути банкомат. Адже коли на картки переведуть всіх пенсіонерів, ситуація з готівкою стане ще гіршою. У банку ж радять інший вихід.

"Готівка на касі. Для цього підприємцю, який працює в селі, потрібно звернутися в банк з пропозицією підключити послугу "готівка на касі". Касир видає суму до 500 гривень", – розповіла Дзінзюра.

От тільки оплата комісій в такому випадку ляже на плечі підприємців. Тому вони не погоджуються на запропонований банком варіант.

Така ситуація в Україні – не рідкість. За даними Держстату, в країні катастрофічно мало банківських відділень і банкоматів. На сьогодні банки є в 3,9% населених пунктів, банкомати – в 4,3%. Очевидно, що в насамперед вони відсутні в селах і невеликих містах, де проживає третина населення України, або майже 14 млн людей.

Раніше сайт "Сьогодні" вже розбирався, як зняти з картки пенсію, якщо в селі немає банкомату.