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В Украине придумали, как сделать вакцину от коронавируса существенно дешевле

2 декабря, 14:41

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Кабмин решил, что вакцины должны ввозиться без уплаты НДС

Кабинет министров дополнил перечень лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19. Среди них – вакцины против коронавируса.

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Об этом народный депутат Алексей Гончаренко сообщает в своем Telegram-канале.

На своем заседании в среду, 2 декабря, отечественное правительство внесло изменения в перечни, утвержденные постановлениями Кабмина от 20 марта №224 и 225 "Некоторые вопросы закупки товаров, работ и услуг, необходимых для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусов SARS-CoV-2, на территории Украины". Теперь эти лекарственные средства будут ввозиться на территорию Украины без уплаты НДС, который составляет 20% от стоимости товара или услуги.

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Напомним, замминистра здравоохранения, главный государственный санитарный доктор Виктор Ляшко заявил, что в госбюджете предусмотрено 2,6 млрд грн на закупку вакцины. В 2021 году в Украине планируют вакцинировать от COVID-19 более 20,8 млн человек, то есть половину населения страны.

Ранее замминистра сообщил, что для Украины одна доза вакцины по системе COVAX может стоить 7 долларов, соответственно, курс вакцинации, состоящий из двух доз, будет стоить 14 долларов.

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Вакцина от коронавируса

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НДС вакцинация вакцина Алексей Гончаренко Кабинет министров

Источник: Сегодня

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