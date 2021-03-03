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Украина пересмотрит список офшоров: появился новый план

3 марта, 14:00

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Правительство одобрило план по борьбе с утечкой капиталов

В Украине до конца 2022 года обновят перечень офшорных зон с учетом правовых норм ЕС и данных Глобального форума по прозрачности.

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Это предусматривает План мероприятий по недопущению уклонения от уплаты налогов и сборов и предотвращению отмывания средств в офшорных зонах, который одобрил Кабинет министров на заседании 3 марта.

Кроме того, в плане указано, что:

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  • предотвращением оттока средств в офшоры займутся Государственная налоговая и таможенная службы; налоговая, в частности, будет тщательно проверять украинские предприятия и их доходы;
  • будет введен автоматический обмен информацией с налоговыми органами других стран;
  • должен быть наконец имплементирован налоговый план BEPS – для борьбы с размыванием налоговой базы и выведению прибыли из-под налогообложения.

Напомним, в прошлом году Кабмин причислил Панаму к офшорам. Причиной стала публикация еще в 2016 году так называемых "панамских документов", которые свидетельствовали об использовании офшоров многими влиятельными политиками мира, в том числе и украинскими.

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офшоры Кабинет министров BEPS

Источник: Сегодня

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