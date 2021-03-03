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Україна перегляне список офшорів: з'явився новий план

3 березня, 14:00

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Уряд схвалив план по боротьбі з витоком капіталів

В Україні до кінця 2022 року оновлять перелік офшорних зон з урахуванням правових норм ЄС і даних Глобального форуму з прозорості.

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Це передбачає План заходів щодо недопущення ухилення від сплати податків і зборів та запобігання відмиванню коштів в офшорних зонах, який схвалив Кабінет міністрів на засіданні 3 березня.

Крім того, в плані вказано, що:

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  • запобіганням відтоку коштів в офшори займуться Державна податкова і митна служби; податкова, зокрема, буде ретельно перевіряти українські підприємства і їх доходи;
  • буде введений автоматичний обмін інформацією з податковими органами інших країн;
  • повинен бути нарешті імплементований податковий план BEPS – для боротьби з розмиванням податкової бази і виведенню прибутку з-під оподаткування.

Нагадаємо, в минулому році Кабмін зарахував Панаму до офшорів. Причиною стала публікація ще в 2016 році так званих "панамських документів", які свідчили про використання офшорів багатьма впливовими політиками світу, в тому числі і українськими.

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офшори Кабінет міністрів BEPS

Джерело: Сьогодні

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